Nothing Headphone (a) e Nothing Phone (a) si mostrano in nuovi teaser prima della presentazione ufficiale

Il 5 marzo verranno presentati due prodotti: le cuffie Nothing Headphone (a) e i nuovi smartphone Nothing Phone (a) . Ebbene, sono stati condivisi due teaser dedicati ai modelli, suggerendo l'introduzione di alcune novità specifiche. In particolare, le cuffie dovrebbero garantire "la durata della batteria più lunga di qualsiasi altro prodotto audio Nothing, fino ad oggi". Lo smartphone, invece, dovrebbe adottare un design diverso, seppur non rivoluzionario. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le novità per le cuffie e lo smartphone

Partiamo dalle cuffie Headphone (a). Nothing ha condiviso un teaser che mostra il prodotto in una tonalità bicolore giallo acceso e grigio-argento. Secondo quanto riportato, dovrebbero essere disponibili anche in altre colorazioni "audaci". Le cuffie dovrebbero inoltre garantire un'autonomia di almeno 100 ore, come le CMF Headphone Pro. Ricordiamo che le normali Nothing Headphone hanno una durata massima di 80 ore con cancellazione attiva del rumore disattivata.

Nelle scorse ore, poi, Nothing ha condiviso un teaser dedicato allo smartphone Nothing Phone (a), anch'esso protagonista dell'evento che si terrà il 5 marzo. In particolare, l'interfaccia Glyph introdurrà diversi LED quadrati disposti in linea retta, precisamente sei LED quadrati bianchi e uno rosso. Anche questi potranno essere configurati per lampeggiare in modo diverso a seconda delle notifiche. Inoltre, se volete, il LED rosso può essere impostato per accendersi quando il telefono sta registrando un video. Potete recuperare il teaser a questo link.

Nothing Phone (a)

Come potete vedere dal video, è presente anche una modalità timer in cui la barra si riempie fino allo scadere del tempo. I LED saranno più luminosi del 40% rispetto ai modelli precedenti.