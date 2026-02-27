Huawei Watch GT Runner 2 e non solo: ecco i nuovi wearable per corsa professionale e attività outdoor

L'evento "Now is Your Run", organizzato il 26 febbraio a Madrid, ha segnato un passaggio importante Huawei nel settore degli smartwatch dedicati alla corsa. Dopo diversi anni di sviluppo, è infatti arrivato il Watch GT Runner 2, accompagnato da una serie di dispositivi pensati per ampliare l'ecosistema wearable .

I nuovi wearable Huawei

La presentazione di Madrid ha incluso anche auricolari e fitness band aggiornate, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la precisione nelle misurazioni, la qualità dell'esperienza audio e la varietà delle funzioni legate alla salute. Il quadro generale mostra una strategia orientata a consolidare l'offerta di dispositivi che integrano attività sportive, monitoraggio e produttività quotidiana.

Andreas Zimmer, Head of Ecosystem Strategy di Huawei per l'Europa, presenta Huawei Watch GT Runner 2

Il Watch GT Runner 2 rappresenta il ritorno di Huawei nel segmento degli smartwatch pensati specificatamente per la corsa. La promessa è quella di migliorare la qualità del tracciamento e rendere gli allenamenti più coerenti con le esigenze dei runner, sia amatoriali sia professionisti.

Il nuovo smartwatch, infatti, punta molto sulla precisione del posizionamento, elemento cruciale per la preparazione sportiva. L'antenna floating 3D consente di ottenere un segnale più stabile, riducendo gli errori in scenari complessi come aree urbane dense o percorsi che attraversano zone coperte. La Modalità Maratona introduce strumenti pensati per chi prepara gare di lunga distanza, con suggerimenti adattivi che si basano sui dati raccolti durante gli allenamenti. Ne verificheremo il funzionamento nel corso delle nostre prove in vista della rcensione.

La collaborazione con Kipchoge è stata poi presentata come un contributo diretto all'affinamento del modello, con l'obiettivo di renderlo adatto a un ventaglio ampio di corridori. "Correre significa molto più che correre veloce," ha affermato il maratoneta. "Credo che la corsa sia l'attività più bella sotto ogni aspetto. Insieme a Huawei possiamo raggiungere milioni di corridori in tutto il mondo e, si spera, avere un impatto positivo e significativo nelle loro vite".

Accanto allo smartwatch dedicato alla corsa, sono arrivate le FreeBuds Pro 5, di cui potete già leggere la nostra recensione. Il sistema di cancellazione del rumore sfrutta una gestione intelligente dell'ambiente sonoro, con l'analisi continua dei cambiamenti nelle frequenze circostanti. La tecnologia dual engine consente di passare da un isolamento più profondo a una maggiore nitidezza delle chiamate, secondo le esigenze del momento. L'obiettivo è proporre un ascolto più controllato, con resa lossless e maggiore stabilità di connessione. Una parte dell'evento è stata dedicata anche ai dispositivi votati all'attività outdoor. Watch Ultimate 2 nella nuova variante Verde mantiene le funzioni avanzate per le immersioni e aggiunge strumenti utili per chi pratica golf, ampliando così il pubblico potenziale. Il dispositivo rimane orientato a chi svolge attività in ambienti difficili, grazie alla resistenza dei materiali e alle modalità dedicate. La Band 11 Series, presentata come soluzione più leggera e versatile, introduce un display più ampio per aumentare la leggibilità anche all'aperto. Il monitoraggio della salute e delle attività quotidiane resta il fulcro del prodotto, che mira a diventare un compagno costante per chi vuole tenere sotto controllo parametri basilari senza ricorrere a uno smartwatch completo. La combinazione di funzioni e dimensioni contenute punta a raggiungere un pubblico ampio, interessato a una gestione pratica del proprio benessere.