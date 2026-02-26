Il nuovo Active 3 Premium segna un passo avanti importante per Amazfit, che aggiorna uno dei suoi smartwatch più diffusi con un design più grande, un hardware più solido e funzioni sportive più articolate. Il prezzo sale in modo importante rispetto al modello precedente, una scelta che riflette l'introduzione di materiali più resistenti, sensori aggiuntivi e un sistema di allenamento più evoluto. La proposta si rivolge ai runner alle prime armi e a chi desidera un dispositivo più ricco di metriche senza passare alle fasce premium del mercato. Ma andiamo a vederlo più nel dettaglio.
Amazfit Active 3 Premium disponibile: è più grande e costa di più, ma aggiunge il monitoraggio del lattato
Riassunto: Active 3 Premium arriva a 170 euro e introduce schermo più grande, hardware potenziato e nuovi strumenti avanzati per la corsa.