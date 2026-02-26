Amazfit Active 3 Premium disponibile: è più grande e costa di più, ma aggiunge il monitoraggio del lattato

Il nuovo Active 3 Premium segna un passo avanti importante per Amazfit, che aggiorna uno dei suoi smartwatch più diffusi con un design più grande, un hardware più solido e funzioni sportive più articolate. Il prezzo sale in modo importante rispetto al modello precedente , una scelta che riflette l'introduzione di materiali più resistenti, sensori aggiuntivi e un sistema di allenamento più evoluto. La proposta si rivolge ai runner alle prime armi e a chi desidera un dispositivo più ricco di metriche senza passare alle fasce premium del mercato. Ma andiamo a vederlo più nel dettaglio.

Le caratteristiche tecniche di Amazfit Active 3 Premium

Le dimensioni di Amazfit Active 3 Premium crescono in modo significativo: la cassa misura 45 millimetri per 45 millimetri con uno spessore di 11 millimetri, mentre il peso arriva a 54,6 grammi con cinturino incluso. Il risultato è un dispositivo più corposo ma ancora leggero per la corsa quotidiana. La struttura utilizza acciaio inossidabile per la cornice centrale, tasti in lega di alluminio e un fondello in materiale plastico, scelta che mantiene un buon equilibrio fra robustezza e comfort. Il vetro zaffiro in copertura rappresenta una conferma rispetto alla generazione precedente (qui la nostra recensione di Amazfit Active 2) e garantisce una resistenza superiore agli urti e ai graffi.

Amazfit Active 3 Premium

Lo schermo AMOLED da 1,32 pollici offre una risoluzione di 466 per 466 pixel con una densità di 353 PPI e una luminosità di picco di 3000 nit. L'aumento delle dimensioni del pannello rende più leggibili le schermate di corsa, mentre la visibilità all'aperto risulta migliorata nelle attività sotto la luce diretta. A supporto dell'esperienza arrivano quattro pulsanti fisici che facilitano l'interazione durante le sessioni più intense, soprattutto quando diventa complicato usare il touch screen.

Dal punto di vista tecnico, l'orologio integra un processore HS3 affiancato da connettività Bluetooth 5.3 e 4 GB di memoria interna, utile per musica offline e dati delle attività. La dotazione di sensori è più ampia rispetto alla serie precedente: include un sensore PPG sviluppato internamente con doppia sorgente luminosa, accelerometro, giroscopio a sei assi, sensore geomagnetico, misurazione della temperatura, luce ambientale e altimetro barometrico. Il sistema GNSS basato su L1 sfrutta un chip MediaTek AG3352B e un'antenna conforme agli standard qualitativi più elevati utilizzati da Huami.

La batteria da 365 mAh promette fino a dodici giorni di utilizzo tipico e sette giorni con uso intenso. La ricarica avviene tramite base magnetica a due pin ed è completa in circa due ore. Per chi pratica attività outdoor, il dispositivo resiste fino a 5 ATM e raggiunge le 24 ore di autonomia con GPS continuo, oppure 76 ore in modalità di risparmio energetico con i servizi secondari disattivati.

Amazfit Active 3 Premium è pensato per la corsa

L'evoluzione più marcata riguarda le funzioni per la corsa. L'Active 3 Premium introduce una stima della soglia del lattato, del VO₂ max e delle zone di intensità. In questo modo non solo indica le zone di allenamento ottimali in base all'intensità, ma fornisce anche indicazioni in tempo reale su quando aumentare o mantenere il ritmo per seguire consapevolmente il programma e migliorare gradualmente la resistenza e la capacità di recupero.

Grazie al supporto del coach basato sull'IA, il dispositivo crea piani personalizzati che si aggiornano automaticamente in base ai progressi. Le schermate di corsa sono ora più personalizzabili, con la possibilità di visualizzare fino a sei parametri contemporaneamente scegliendo fra oltre ottanta metriche. Le modalità includono corsa outdoor, tapis roulant e varianti specifiche per allenamenti strutturati.

Il monitoraggio del recupero è uno dei punti centrali del nuovo modello. L'orologio misura la variabilità della frequenza cardiaca, analizza il sonno e calcola il carico di allenamento con una prospettiva di breve, medio e lungo periodo. La funzione BioCharge rappresenta visivamente il livello di energia disponibile durante la giornata e contribuisce a orientare la scelta dei momenti migliori per allenarsi. Anche il controllo dell'usura delle scarpe è stato riproposto e migliorato, con aggiornamento automatico della distanza percorsa e possibilità di gestire più paia contemporaneamente.

Il dispositivo mantiene il supporto NFC per i pagamenti e offre un ecosistema software più esteso, con cartografia offline gratuita e centinaia di applicazioni dedicate allo sport, al benessere e alla gestione multimediale.

Amazfit Active 3 Premium è disponibile in Europa dal 26 febbraio 2026 a un prezzo di di 169,9 euro. Lo smartwatch arriva in tre varianti cromatiche, Aero White, Apex Silver e Atlas Blue, con l'obiettivo di inserirsi tra le opzioni più versatili per chi vuole un dispositivo dedicato alla corsa capace di unire hardware solido e strumenti di analisi avanzati.