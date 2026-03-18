Pixel 10 Pro: scoperto un nuovo bug dello schermo che sta creando disagi agli utenti

Diversi utenti hanno iniziato a notare un problema specifico legato al display del Pixel 10 Pro . Per ora non conosciamo l'estensione di questo fenomeno, quindi vi invitiamo a prendere le informazioni con cautela e a scriverci per eventuali conferme. Sembra infatti che sul display appaia improvvisamente un "rettangolo lampeggiante", situato proprio in basso a sinistra della fotocamera frontale. Vediamo tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato, la problematica è presente sia nella versione beta di Android 17 che con l'ultimo Pixel Drop di Android 16. Non dovrebbe presentarsi all'interno di un'app, ma solo sulla schermata di blocco o su quella iniziale . Questo fenomeno dovrebbe risolversi una volta riavviato il telefono, ma sembra continui a ripresentarsi ripetutamente.

Come anticipato, nelle ultime settimane sono state condivise diverse segnalazioni su Reddit . Il fenomeno è identico per tutti: improvvisamente lo schermo inizia a lampeggiare , mostrando un piccolo rettangolo in basso a sinistra della fotocamera frontale. Di seguito vi mostriamo un video condiviso anche dai colleghi di Android Authority.

Le cause

Le motivazioni di questa problematica sono ignote, ma potrebbe trattarsi del sensore di prossimità e di un suo malfunzionamento. Quando JerryRigEverything ha mostrato lo smontaggio del Pixel 10 Pro XL, abbiamo potuto notare una finestra nel pannello del display legata ai sensori di luce e di prossimità. Esattamente in quel punto si presenta il fenomeno di flickering.

Il pannello

In ogni caso, potrebbe trattarsi di un bug software, da poter risolvere facilmente con un eventuale aggiornamento specifico. Per ora non sono state ancora condivise informazioni in merito, quindi restiamo in attesa e vi faremo sapere non appena ne sapremo di più. Come già detto prima, fateci sapere nei commenti qui sotto (o tramite messaggi) se anche voi avete notato strane anomalie.