Anche il gioco di culto 70s-style Robot Anime Geppy-X avrà la sua riedizione

In Giappone saranno disponibili anche edizioni fisiche Standard e "Special Pack" per PlayStation 5 e Switch: la seconda includerà un drama CD ristampato e un art book dedicato.

L'editore Bliss Brain e lo sviluppatore Implicit Conversions hanno annunciato 70s-style Robot Anime Geppy-X , versione rimasterizzata del titolo del 1999 uscito solo in Giappone su PlayStation, diventato con gli anni oggetto di culto tra una ristretta cerchia di appassionati. Il gioco arriverà il 16 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

Cos'è Geppy-X?

Originariamente pubblicato nel 1999 e rimasto solo in Giappone, 70s-style Robot Anime Geppy-X ottenne una certa risonanza per le scene da anime e per essere uno sparatutto classico a base di robottoni davvero ben fatto. All'epoca il genere vendeva ancora qualche copia.

La versione PlayStation era su quattro dischi e vantava oltre 8.000 fotogrammi di animazione disegnati a mano, una scala produttiva senza precedenti per uno sparatutto 2D dell'epoca. Più che un gioco ispirato agli anime, era una vera e propria serie televisiva di robot anni '70 in forma interattiva.

L'editore promette che la nuova edizione non si limiterà a fare il semplice upscaling della grafica originale, ma offrirà immagini nettamente migliorate grazie all'impiego di tecniche moderno, con le animazioni ripristinate ai 24 fotogrammi al secondo originali. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire un vero e proprio restauro di una produzione dell'epoca d'oro degli anime.

La struttura di 70s-style Robot Anime Geppy-X riproduce fedelmente quella di una trasmissione televisiva classica: sigla, episodio, intermezzi, finti stacchi pubblicitari, finale e anticipazioni. Il giocatore controlla tre giovani piloti che uniscono le forze per guidare il robot trasformabile Geppy-X contro l'invasione dell'Impero Demoniaco Spaziale, con tanto di potenziamento di metà stagione in perfetto stile super robot.

Sul piano del gameplay, parliamo di un frenetico shooter 2D a scorrimento laterale in stile arcade, con un sistema di trasformazione in tempo reale tra tre forme: X1, equilibrata e versatile; X2, votata alla velocità e agli attacchi che ripuliscono lo schermo; X3, potente ma rischiosa, specializzata nel combattimento ravvicinato. A metà storia il mecha evolve in Geppy-XX, sbloccando nuove armi e una potenza di fuoco superiore.

La difficoltà dell'originale non è stata toccata, ma sono state aggiunte delle funzioni moderne come quella di riavvolgimento della partita, il fuoco rapido opzionale, il salvataggio rapido, il filtro CRT e gli obiettivi sbloccabili. Il lato audio mantiene le voci del 1999, con un cast di doppiatori eccezionale, tra cui figurano Akira Kamiya, Sho Hayami e Shuichi Ikeda. Anche la colonna sonora è quella di Isao Sasaki, Akira Kushida e Hironobu Kageyama.

Inoltre, completando la campagna saranno sbloccate sei modalità aggiuntive, tra cui boss rush in stile cinematografico e scenari alternativi. Insomma, parliamo di una riedizione con dietro un grosso lavoro di ammodernamento.