Nothing Phone (4a) e 4a Pro: un leak conferma specifiche, design rinnovato e batteria, pronti al debutto

I Nothing Phone (4a) e Nothing Phone (4a) Pro si avvicinano al debutto internazionale, con nuove indiscrezioni che confermano molte delle specifiche tecniche già anticipate in passato. Come spesso accade, i rumor precedono di settimane l'annuncio ufficiale, svelando dettagli chiave su design, hardware e prestazioni.
Il CEO Carl Pei aveva anticipato all'inizio del 2026 che la serie flagship non avrebbe ricevuto un nuovo modello quest'anno, concentrando invece gli sforzi sugli smartphone della serie "a". Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal leaker @GadgetsData su X, i due modelli manterranno le differenze tra versione standard e Pro simili a quelle viste nei Phone (3a) e Phone (3a) Pro.
Le specifiche tecniche di Nothing Phone (4a) e 4a Pro
I Nothing Phone (4a) dovrebbero montare il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da memorie UFS 3.1, un miglioramento rispetto alle UFS 2.2 dei predecessori. Anche il design dovrebbe essere rinnovato, con materiali e finiture aggiornati, seguendo la vocazione estetica del brand.
Il comparto multimediale comprenderà un display OLED piatto a 120 Hz e una configurazione fotografica posteriore simile a quella dei modelli precedenti. Il Phone (4a) avrà un triplo sensore standard (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo), mentre il modello Pro integrerà un teleobiettivo periscopico, offrendo maggior versatilità.
Certificazioni, batteria e prezzi di Nothing Phone (4a) e 4a Pro
Entrambi gli smartphone godranno della certificazione IP65, un passo avanti rispetto alla IP64 dei modelli 2025, e saranno dotati di una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica cablata a 50W. La batteria manterrà l'80% della capacità originale dopo 1.400 cicli, garantendo lunga durata nel tempo.
Per quanto riguarda il lancio, le ultime voci indicano una presentazione fissata per il 5 marzo 2026, praticamente un anno dopo i modelli precedenti. Tuttavia, il listino prezzi potrebbe subire un incremento, a causa del passaggio alle memorie UFS 3.1 e dei costi di produzione maggiori.