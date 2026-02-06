Nothing Phone (4a) e 4a Pro: un leak conferma specifiche, design rinnovato e batteria, pronti al debutto

I Nothing Phone (4a) e Nothing Phone (4a) Pro si avvicinano al debutto internazionale, con nuove indiscrezioni che confermano molte delle specifiche tecniche già anticipate in passato. Come spesso accade, i rumor precedono di settimane l'annuncio ufficiale, svelando dettagli chiave su design, hardware e prestazioni.

Il CEO Carl Pei aveva anticipato all'inizio del 2026 che la serie flagship non avrebbe ricevuto un nuovo modello quest'anno, concentrando invece gli sforzi sugli smartphone della serie "a". Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal leaker @GadgetsData su X, i due modelli manterranno le differenze tra versione standard e Pro simili a quelle viste nei Phone (3a) e Phone (3a) Pro.