Nothing Phone 4a: leak della data di uscita, manca davvero poco

Secondo quanto riportato dal tipster Yogesh Brar, Nothing Phone 4a e Nothing Phone 4a Pro dovrebbero arrivare sul mercato nei primi giorni di marzo , con il 5 marzo 2026 indicato come data di riferimento. L'azienda non ha ancora commentato, ma la finestra temporale appare in linea con le strategie già viste negli anni precedenti, in cui la gamma 3a aveva anticipato il lancio dei flagship con qualche mese di anticipo durante il ciclo annuale.

La nuova generazione di smartphone Nothing destinata alla fascia media comincia a prendere forma. Dopo le buone prestazioni ottenute dai Phone 3a e 3a Pro nel 2023, il marchio prepara il debutto della serie 4a, già confermata ufficialmente per il 2026 ma finora senza indicazioni sul calendario. Le ultime indiscrezioni diffuse da una fonte considerata affidabile delineano finalmente uno scenario più concreto, suggerendo un lancio ormai prossimo e alcune novità rilevanti per il posizionamento dei due modelli.

Cosa ci aspettiamo da Nothing Phone 4a

Le informazioni emerse finora parlano di un aggiornamento a memorie UFS 3.1 e un design rivisto, che dovrebbe riprendere gli elementi distintivi del marchio aggiungendo alcune modifiche funzionali. Le varianti della serie 4a dovrebbero mantenere una netta distinzione interna, con il modello Pro equipaggiato con hardware più avanzato. Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di un chip Qualcomm Snapdragon della serie 7 per la versione superiore, una batteria da 5.080 mAh e una certificazione IP65, caratteristiche che suggeriscono un posizionamento leggermente più elevato rispetto ai predecessori e un possibile incremento del prezzo.

La strategia appare orientata a rafforzare la presenza nella fascia media, un segmento in cui Nothing ha già raccolto consensi grazie alle scelte progettuali del 2023. I Phone 3a e 3a Pro si erano distinti per soluzioni fotografiche versatili e per l'introduzione della funzione Essential Space, un ambiente dedicato all'uso essenziale dello smartphone. Il design trasparente, ormai tratto distintivo dell'azienda, aveva contribuito a creare un'identità precisa in un mercato dominato da prodotti simili per stile e impostazione. Già confermato, invece, che il top di gamma Nothing Phone 4 non arriverà prima del 2027.

Resta da capire quale direzione prenderà la dotazione fotografica dei nuovi modelli, soprattutto in relazione alla presenza di un teleobiettivo. La serie precedente aveva rappresentato una rarità nella fascia media, con un 2x da 50 megapixel sulla variante standard e un periscopico 3x da 50 megapixel sulla versione Pro. Mantenere una soluzione simile consentirebbe di confermare uno dei punti di forza più apprezzati dalla community, offrendo una qualità di zoom superiore rispetto alla media del segmento.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quanto queste anticipazioni riflettano le reali intenzioni dell'azienda. Il marchio ha costruito una parte importante della propria reputazione su campagne di marketing ben bilanciate, perciò non è escluso che ulteriori dettagli vengano rivelati a breve. Con un mercato di fascia media sempre più competitivo, la serie Nothing Phone 4a potrebbe rappresentare una delle proposte più interessanti dell'inizio del 2026, soprattutto se riuscirà a combinare design distintivo, autonomia migliorata ed equilibrio tra prestazioni e prezzo.