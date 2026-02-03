I giocatori PC sperimentano più di quelli console: il 2025 è stato l'ennesimo anno dei grandi marchi

Nel 2025 , successi come quelli di Clair Obscur: Expedition 33 , Kingdom Come: Deliverance II , Hollow Knight: Silksong e Hades II , per citarne alcuni, hanno dato l'illusione che nel mercato videoludico si muovesse finalmente qualcosa. In realtà, stando al nuovo rapporto pubblicato dalla compagnia di analisi Newzoo, a dominare sono stati sempre i soliti nomi , con i marchi affermati che hanno prodotto i ricavi più grossi .

Chi vince e chi perde

Il rapporto mostra chiaramente come i ricavi si siano concentrati "attorno a un numero ridotto di uscite ad alto impatto, mentre il coinvolgimento dei giocatori è rimasto ancorato a ecosistemi live service di lunga data". La sostanza è che, nonostante siano emersi dei nomi nuovi, a dominare sono stati sempre gli stessi, facendo ricavi miliardari. Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 rappresentano le poche eccezioni, dato che su queste piattaforme i giochi indie e AA hanno ottenuto risultati migliori rispetto alle altre console.

Nintendo Switch 2 è l'eccezione

Analizzando i dati, emerge che il gioco PC con i ricavi più alti è stato Battlefield 6, mentre gli altri due posti del podio sono stati occupati da nuove uscite come ARC Raiders e Schedule I. Anche Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II e R.E.P.O sono entrati nella top 10, ma per il resto a dominare sono stati i soliti noti, tra cui Borderlands 4, Monster Hunter: Wilds, EA Sports FC 26 e il ritorno di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, che secondo Newzoo mostra come la modernizzazione di proprietà intellettuali storiche funzioni davvero bene.

Comunque sia, mentre su PC nomi nuovi e vecchi sono in equilibrio, su console (PS5 e Xbox Series X e S) la situazione è decisamente peggiore, nel senso che le novità risultano ancora più marginalizzate. La top 5 dei giochi console per ricavi è formata da quattro sportivi: EA Sports FC 26, NBA 2K26, Battlefield 6, EA Sports Madden NFL 26 e MLB The Show 25. A completare la top 10 troviamo Assassin's Creed Shadows, EA Sports College Football 26, Pokémon Legends: Z-A, Ghost of Yotei e ARC Raiders. Secondo i dati, i giocatori console sono stati poco interessati alle novità uscite nel corso dell'anno e hanno preferito lanciarsi sulle esperienze che considerano più familiari.

I dati Nintendo mostrano un quadro leggermente diverso: Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, Hollow Knight: Silksong e Hades II hanno infatti generato grossi ricavi. È importante sottolineare che questi non sono necessariamente i titoli più venduti in assoluto o quelli più giocati, ma quelli che hanno prodotto il maggior fatturato sulle rispettive piattaforme. Se si guarda ai titoli più giocati lo scorso anno, nemmeno a dirlo spuntano i soliti Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA V e altri nomi noti, che ormai catalizzano l'attenzione della maggior parte degli utenti.

In generale, il mercato videoludico appare sempre più difficile da aggredire per le nuove uscite, in particolare per le nuove proprietà intellettuali. Non che manchino i successi, ma appaiono sempre più come eccezioni, rispetto a un sistema consolidato, che ormai ha risucchiato la maggior parte dell'attenzione.