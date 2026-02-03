iPhone Fold: tutte le novità sul posizionamento dei tasti volume

I tasti del volume saranno collocati sul bordo superiore?

Le informazioni sono state riportate da Instant Digital e, come sempre, vi suggeriamo di prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. Ad ogni modo, secondo quanto condiviso, i tasti del volume saranno collocati sul bordo superiore, allineati verso destra. Niente più tasti sul lato sinistro, quindi, piuttosto un'impostazione che ricorda iPad mini.

I tasti dell'iPad mini

In attesa di conferme, una novità simile potrebbe rivelarsi in realtà funzionale quando lo smartphone è aperto. Il lato sinistro dovrebbe essere quindi privo di pulsanti, mentre sul lato destro dovremmo trovare il tasto di accensione con Touch ID integrato, oltre al comando dedicato alla fotocamera.

Le motivazioni di questa scelta sarebbero specifiche. La scheda madre sarà posizionata sul lato destro: spostando i tasti del volume in alto, Apple semplifica i collegamenti interni e ottimizza lo spazio, evitando il passaggio dei cavi attraverso l'area del display pieghevole, che sarebbe stato più complesso. All'interno il telefono sfrutta un design compatto a strati, con componenti sovrapposti e spazi ottimizzati, lasciando quasi tutta la superficie libera per il display e la batteria.