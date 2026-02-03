Wildlight Entertainment ha annunciato che la modalità cinque-contro-cinque di Highguard diventerà permanente: pensato in origine come un'opzione temporanea, il Raid Mode andrà dunque ad aggiungersi ai contenuti già disponibili.

"Ce lo avete chiesto e siamo felici di annunciare che la modalità Raid 5v5 è qui per restare", ha scritto il team di sviluppo. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono uniti nel weekend per provarla: abbiamo visto una suddivisione abbastanza equilibrata fra 3v3 e 5v5, il che ci ha aiutato a prendere questa decisione."

Introdotto con un aggiornamento realizzato anche al fine di migliorare le prestazioni del gioco, il Raid Mode non è mai stato pensato come una stipulazione sostitutiva rispetto all'esperienza tre-contro-tre di base, cosa che gli autori hanno subito chiarito.

Naturalmente non sono mancati alcuni accorgimenti: i raid sono passati da sei a dieci vite per adattarsi al maggior numero di giocatori per partita, mentre i tempi di respawn sono stati leggermente aumentati per garantire che gli utenti abbiano tempo sufficiente per piazzare o disinnescare i generatori.