1

La modalità cinque-contro-cinque di Highguard diventerà permanente

Alla luce del grande entusiasmo dimostrato dai giocatori, gli sviluppatori di Highguard hanno deciso di rendere permanente la nuova modalità cinque-contro-cinque.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/02/2026
Uno dei personaggi di Highguard
Highguard
Highguard
News Video Immagini

Wildlight Entertainment ha annunciato che la modalità cinque-contro-cinque di Highguard diventerà permanente: pensato in origine come un'opzione temporanea, il Raid Mode andrà dunque ad aggiungersi ai contenuti già disponibili.

"Ce lo avete chiesto e siamo felici di annunciare che la modalità Raid 5v5 è qui per restare", ha scritto il team di sviluppo. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono uniti nel weekend per provarla: abbiamo visto una suddivisione abbastanza equilibrata fra 3v3 e 5v5, il che ci ha aiutato a prendere questa decisione."

Introdotto con un aggiornamento realizzato anche al fine di migliorare le prestazioni del gioco, il Raid Mode non è mai stato pensato come una stipulazione sostitutiva rispetto all'esperienza tre-contro-tre di base, cosa che gli autori hanno subito chiarito.

Highguard prova a correggere il tiro introducendo una modalità chiesta a gran voce dai giocatori Highguard prova a correggere il tiro introducendo una modalità chiesta a gran voce dai giocatori

Naturalmente non sono mancati alcuni accorgimenti: i raid sono passati da sei a dieci vite per adattarsi al maggior numero di giocatori per partita, mentre i tempi di respawn sono stati leggermente aumentati per garantire che gli utenti abbiano tempo sufficiente per piazzare o disinnescare i generatori.

Un recupero è possibile?

Gli ottimi riscontri in merito alla nuova modalità sono certamente una buona notizia per Highguard, che ha visto i propri numeri colare a picco su Steam nel giro di un paio di giorni anche per via delle numerose recensioni negative.

Naturalmente bisognerà capire se un recupero è possibile: nel corso degli anni abbiamo assistito a situazioni apparentemente disperate che però sono state trasformate in clamorose storie di successo, e nulla vieta a Wildlight Entertainment di fare altrettanto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La modalità cinque-contro-cinque di Highguard diventerà permanente