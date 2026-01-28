I numeri di affluenza di Highguard sono colati a picco su Steam in soli due giorni

Secondo i dati di SteamDB, all'apertura dei server del 26 gennaio il gioco aveva registrato un picco di 97.249 giocatori simultanei. Dopo appena due giorni, il massimo giornaliero raggiunto è sceso a 19.296 utenti, meno di un quinto .

Highguard difficilmente verrà ricordato come uno dei lanci più riusciti per un multiplayer free-to-play. Presentato come la grande sorpresa finale dei The Game Awards, l'entusiasmo e l'interesse attorno al titolo di Wildlight Entertainment si stanno dissolvendo nel giro di pochissimi giorni .

Diversi problemi da risolvere e un passaparola che non aiuta

Per comprendere le ragioni di questo tracollo basta dare un'occhiata alla pagina Steam di Highguard, dove il titolo ha raccolto il 65% di recensioni negative sulle quasi 27.000 pubblicate finora. Tra scarso apprezzamento generale e passaparola negativo, molti abbandonano rapidamente i server per non farvi più ritorno, mentre altri preferiscono non provarlo affatto.

I numeri di utenti contemporanei di Highguard su Steam

Come già riportato in una precedente notizia, i problemi più citati dagli utenti riguardano un'ottimizzazione insufficiente e, più in generale, un gameplay percepito come poco incisivo. Pur non essendo un gioco disastroso, nel tentativo di attingere a idee e meccaniche di altri esponenti del genere finisce per risultare un miscuglio poco originale, che tende ad annoiare in fretta. A peggiorare la situazione contribuisce anche la struttura 3v3 su mappe molto ampie, che genera ritmi altalenanti e lunghi momenti morti.