I numeri di affluenza di Highguard sono colati a picco su Steam in soli due giorni

Highguard crolla su Steam: da un picco di 97.000 a 19.000 giocatori in due giorni, complice un'ondata di recensioni negative e problemi tecnici che frenano l'interesse.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/01/2026
Uno degli eroi di Highguard
Highguard difficilmente verrà ricordato come uno dei lanci più riusciti per un multiplayer free-to-play. Presentato come la grande sorpresa finale dei The Game Awards, l'entusiasmo e l'interesse attorno al titolo di Wildlight Entertainment si stanno dissolvendo nel giro di pochissimi giorni.

Secondo i dati di SteamDB, all'apertura dei server del 26 gennaio il gioco aveva registrato un picco di 97.249 giocatori simultanei. Dopo appena due giorni, il massimo giornaliero raggiunto è sceso a 19.296 utenti, meno di un quinto.

Diversi problemi da risolvere e un passaparola che non aiuta

Per comprendere le ragioni di questo tracollo basta dare un'occhiata alla pagina Steam di Highguard, dove il titolo ha raccolto il 65% di recensioni negative sulle quasi 27.000 pubblicate finora. Tra scarso apprezzamento generale e passaparola negativo, molti abbandonano rapidamente i server per non farvi più ritorno, mentre altri preferiscono non provarlo affatto.

I numeri di utenti contemporanei di Highguard su Steam
La struttura live service di Highguard non punta sulla FOMO, dicono gli autori La struttura live service di Highguard non punta sulla FOMO, dicono gli autori

Come già riportato in una precedente notizia, i problemi più citati dagli utenti riguardano un'ottimizzazione insufficiente e, più in generale, un gameplay percepito come poco incisivo. Pur non essendo un gioco disastroso, nel tentativo di attingere a idee e meccaniche di altri esponenti del genere finisce per risultare un miscuglio poco originale, che tende ad annoiare in fretta. A peggiorare la situazione contribuisce anche la struttura 3v3 su mappe molto ampie, che genera ritmi altalenanti e lunghi momenti morti.

