La struttura live service di Highguard non punta sulla FOMO, dicono gli autori

Highguard, abbiamo provato il nuovo sparatutto tattico degli ex Respawn tra assedi e raid PvP

L'obiettivo dichiarato da Wildlight Entertainment è quello di creare un'esperienza in cui i giocatori abbiano voglia di tornare e non perché costretti da scadenze artificiali: in tale ottica stato organizzato un supporto post-lancio con nuovi episodi ogni due mesi circa.

Una partenza deludente?

Al netto delle buone intenzioni da parte degli autori, sembra che Highguard non sia partito benissimo su Steam, dove ha oltre l'80% di recensioni negative, ma come sappiamo questi fenomeni sono spesso legati a dinamiche particolari e bisognerà dunque attendere ulteriori responsi per capire come stanno andando davvero le cose.

Di certo i ragazzi di Wildlight Entertainment hanno cercato di confezionare un prodotto che fosse in grado di distinguersi, andando a fondere gameplay balistico, magia fantasy e meccaniche da raid in un unico impianto, reso più solido dalla grande esperienza dei componenti del team.