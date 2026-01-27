La struttura live service di Highguard non punta sulla FOMO, dicono gli autori

Nel loro primo video diario dedicato al gioco, gli sviluppatori di Highguard hanno parlato della struttura live service del loro sparatutto free-to-play, sottolineando che non punta sulla FOMO.
Acronimo di fear of missing out, il timore di perdersi qualcosa, questo elemento viene spesso sfruttato in ambito live service per spingere gli utenti a restare attivi e a macinare ore di grinding, oppure a mettere mano al portafogli per effettuare microtransazioni.
L'obiettivo dichiarato da Wildlight Entertainment è quello di creare un'esperienza in cui i giocatori abbiano voglia di tornare e non perché costretti da scadenze artificiali: in tale ottica stato organizzato un supporto post-lancio con nuovi episodi ogni due mesi circa.
Fra poche settimane arriveranno dunque i primi contenuti inediti, che includono un nuovo Warden, una nuova cavalcatura, una mappa aggiuntiva e la modalità classificata.
Una partenza deludente?
Al netto delle buone intenzioni da parte degli autori, sembra che Highguard non sia partito benissimo su Steam, dove ha oltre l'80% di recensioni negative, ma come sappiamo questi fenomeni sono spesso legati a dinamiche particolari e bisognerà dunque attendere ulteriori responsi per capire come stanno andando davvero le cose.
Di certo i ragazzi di Wildlight Entertainment hanno cercato di confezionare un prodotto che fosse in grado di distinguersi, andando a fondere gameplay balistico, magia fantasy e meccaniche da raid in un unico impianto, reso più solido dalla grande esperienza dei componenti del team.