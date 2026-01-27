Nothing Phone (4a) dovrebbe arrivare a breve: spuntano le certificazioni globali

Dopo le indiscrezioni risalenti allo scorso dicembre, spuntano le certificazioni globali del Nothing Phone (4a). Considerata la data di certificazione, ovvero il 22 gennaio 2026, il debutto del nuovo smartphone dovrebbe essere imminente. Vediamo tutti i dettagli.
L’uscita dello smartphone potrebbe essere imminente
Come anticipato, lo smartphone è stato certificato sulla piattaforma TDRA per gli Emirati Arabi Uniti, precisamente lo scorso 22 gennaio 2026, quindi pochi giorni fa. Ciò fa pensare a un debutto ravvicinato, presumibilmente entro marzo (la serie Phone 3a è arrivata nello stesso periodo). Il modello registrato è identificato come A069 con numero di registrazione ER55923/06, perfettamente coerente con il Phone (4a) Pro individuato nel database IMEI a settembre, con numero A069P.
Ad ogni modo, non sono state riportate le specifiche tecniche. In base alle indiscrezioni emerse finora, lo smartphone dovrebbe adottare un processore Snapdragon 7s Gen 4 (Snapdragon 7 Gen 4 per il modello Pro). Ricordiamo che la serie Phone (3a) si basa invece sullo Snapdragon 7s Gen 3. Inoltre, dovrebbe essere offerto nelle configurazioni da 12 + 256 GB al costo di circa 475 dollari (540 per la versione Pro).
I colori dovrebbero essere quattro: nero, bianco, blu e rosa. Come sempre, ricordiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi restiamo in attesa di conferme o smentite tra qualche settimana o in occasione della presentazione.
Altre novità
Nothing ha intenzione di presentare anche altri prodotti. Oltre ai telefoni Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, dovrebbero arrivare anche delle nuove cuffie economiche, chiamate Nothing Headphone (a). Si tratterebbe di una variante delle cuffie attuali, con alcune caratteristiche diverse come colori più vivaci e un corpo in plastica. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli al riguardo.
Intanto, ricordiamo che Carl Pei - CEO di Nothing - ha dichiarato che l'era degli smartphone accessibili è ormai al capolinea, prevedendo aumenti di prezzo fino al 30% a causa dei costi dei componenti chiave.