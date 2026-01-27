Nothing Phone (4a) dovrebbe arrivare a breve: spuntano le certificazioni globali

L’uscita dello smartphone potrebbe essere imminente

Come anticipato, lo smartphone è stato certificato sulla piattaforma TDRA per gli Emirati Arabi Uniti, precisamente lo scorso 22 gennaio 2026, quindi pochi giorni fa. Ciò fa pensare a un debutto ravvicinato, presumibilmente entro marzo (la serie Phone 3a è arrivata nello stesso periodo). Il modello registrato è identificato come A069 con numero di registrazione ER55923/06, perfettamente coerente con il Phone (4a) Pro individuato nel database IMEI a settembre, con numero A069P.

La certificazione del Nothing Phone 4a (Fonte: ZionsAnvin)

Ad ogni modo, non sono state riportate le specifiche tecniche. In base alle indiscrezioni emerse finora, lo smartphone dovrebbe adottare un processore Snapdragon 7s Gen 4 (Snapdragon 7 Gen 4 per il modello Pro). Ricordiamo che la serie Phone (3a) si basa invece sullo Snapdragon 7s Gen 3. Inoltre, dovrebbe essere offerto nelle configurazioni da 12 + 256 GB al costo di circa 475 dollari (540 per la versione Pro).

I colori dovrebbero essere quattro: nero, bianco, blu e rosa. Come sempre, ricordiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi restiamo in attesa di conferme o smentite tra qualche settimana o in occasione della presentazione.