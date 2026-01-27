Apple aggiorna iPhone 5s e iPhone 6 a oltre 10 anni dal lancio: prolungata la vita di questi dispositivi

Apple continua a distinguersi per la longevità del supporto software offerto ai suoi dispositivi, arrivando a rilasciare aggiornamenti anche per modelli considerati da tempo obsoleti. A gennaio 2026, contestualmente alla pubblicazione di iOS 26.2.1, l'azienda di Cupertino ha distribuito una nuova versione di iOS 12, destinata agli iPhone 5s e iPhone 6, due smartphone lanciati rispettivamente nel settembre 2013 e nel settembre 2014.
Il nuovo aggiornamento, identificato come iOS 12.5.8, interviene su una piattaforma introdotta ormai otto anni fa e consente a questi dispositivi di continuare a funzionare correttamente a distanza di 13 e 12 anni dal loro debutto sul mercato.
Ulteriori dettagli sull'aggiornamento di iPhone 5s e iPhone 6
Secondo le note di rilascio ufficiali, iOS 12.5.8 non introduce nuove funzionalità, ma si concentra su un aspetto fondamentale: l'estensione della validità di un certificato di sistema necessario per il corretto funzionamento di servizi essenziali come iMessage, FaceTime e l'attivazione del dispositivo. Senza questo intervento, tali funzioni avrebbero smesso di operare una volta raggiunta la scadenza del certificato, prevista per gennaio 2027.
In particolare, anche la semplice attivazione iniziale di un iPhone 5s o iPhone 6 sarebbe risultata impossibile oltre quella data. Prima di questo rilascio, gli ultimi aggiornamenti per questi modelli risalivano a gennaio 2023, quando Apple aveva distribuito patch di sicurezza per correggere vulnerabilità rilevanti. Il nuovo firmware dimostra come l'azienda continui a intervenire anche su versioni di iOS molto datate.
Il supporto di iPhone 5s e iPhone 6 si estende più del previsto
Apple dichiara ufficialmente di offrire almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza a partire dal lancio di ogni iPhone. Nella pratica, tuttavia, il supporto si estende spesso ben oltre questo limite.
Un esempio emblematico è iPhone 6s, presentato 11 anni fa, che ha ricevuto un aggiornamento di sicurezza lo scorso settembre con iOS 15.8.5 e che, nelle ultime ore, è stato aggiornato ulteriormente a iOS 15.8.6, includendo la stessa estensione del certificato.