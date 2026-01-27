Apple aggiorna iPhone 5s e iPhone 6 a oltre 10 anni dal lancio: prolungata la vita di questi dispositivi

Il nuovo aggiornamento, identificato come iOS 12.5.8, interviene su una piattaforma introdotta ormai otto anni fa e consente a questi dispositivi di continuare a funzionare correttamente a distanza di 13 e 12 anni dal loro debutto sul mercato .

Apple continua a distinguersi per la longevità del supporto software offerto ai suoi dispositivi, arrivando a rilasciare aggiornamenti anche per modelli considerati da tempo obsoleti. A gennaio 2026, contestualmente alla pubblicazione di iOS 26.2.1 , l'azienda di Cupertino ha distribuito una nuova versione di iOS 12, destinata agli iPhone 5s e iPhone 6 , due smartphone lanciati rispettivamente nel settembre 2013 e nel settembre 2014 .

In particolare, anche la semplice attivazione iniziale di un iPhone 5s o iPhone 6 sarebbe risultata impossibile oltre quella data. Prima di questo rilascio, gli ultimi aggiornamenti per questi modelli risalivano a gennaio 2023, quando Apple aveva distribuito patch di sicurezza per correggere vulnerabilità rilevanti . Il nuovo firmware dimostra come l'azienda continui a intervenire anche su versioni di iOS molto datate .

Secondo le note di rilascio ufficiali, iOS 12.5.8 non introduce nuove funzionalità , ma si concentra su un aspetto fondamentale: l'estensione della validità di un certificato di sistema necessario per il corretto funzionamento di servizi essenziali come iMessage, FaceTime e l'attivazione del dispositivo . Senza questo intervento, tali funzioni avrebbero smesso di operare una volta raggiunta la scadenza del certificato, prevista per gennaio 2027 .

Il supporto di iPhone 5s e iPhone 6 si estende più del previsto

Apple dichiara ufficialmente di offrire almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza a partire dal lancio di ogni iPhone. Nella pratica, tuttavia, il supporto si estende spesso ben oltre questo limite.

iPhone 6

Un esempio emblematico è iPhone 6s, presentato 11 anni fa, che ha ricevuto un aggiornamento di sicurezza lo scorso settembre con iOS 15.8.5 e che, nelle ultime ore, è stato aggiornato ulteriormente a iOS 15.8.6, includendo la stessa estensione del certificato.