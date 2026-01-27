Silent Hill f per PC è in sconto su Instant Gaming: fatti strada tra i sentieri distorti di Ebisugaoka

0

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Silent Hill f per PC a prezzo scontato. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/01/2026
Su Instant Gaming è disponibile l'edizione standard di Silent Hill f per PC a 29,99 € invece di 80 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 36,59 € (su Steam è a prezzo pieno, invece). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Trama e gameplay di Silent Hill f

Silent Hill f è un capitolo della celebre saga horror, ambientato nel Giappone rurale degli anni '60. Vestirai i panni della giovane Shimizu Hinako e dovrai farti strada tra i sentieri distorti di Ebisugaoka. Affronterai una serie di creature mostruose e inquietanti, ma anche i fantasmi del tuo passato.

La storia è affascinante e piena di colpi di scena, e si tratta di un ritorno alle origini autentico e convincente. Se sei interessato e vuoi saperne di più in modo approfondito, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
