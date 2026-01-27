Intel, che frecciate a AMD: non serve un rivale diretto di Strix Halo perché è troppo potente

Il messaggio di Petersen è chiaro: Intel non considera Strix Halo un riferimento per il segmento delle GPU integrate mainstream e non intende inseguire AMD su quel terreno specifico. Vediamo perché.

Le parole di Petersen arrivano dopo una fase di comunicazione aggressiva da parte di AMD, che ha messo in evidenza il vantaggio prestazionale di Strix Halo rispetto alle soluzioni Intel più recenti. Un confronto che, secondo Intel, non fotografa correttamente il posizionamento dei prodotti.

Il confronto tra Intel e AMD sul terreno delle GPU integrate si fa sempre più esplicito, ma non necessariamente simmetrico. Le ultime dichiarazioni di Tom Petersen, Intel Fellow, indicano una scelta strategica netta: l 'azienda non intende sviluppare un concorrente diretto della piattaforma Ryzen AI Max+ Strix Halo .

Le parole di Petersen su Strix Halo di AMD

Intervenendo su Club386, Petersen ha escluso esplicitamente l'esistenza di piani per un'APU Intel progettata per rivaleggiare con Strix Halo sul piano della potenza grafica. Secondo il dirigente, la piattaforma AMD si colloca più vicino a una GPU discreta che a una tradizionale grafica integrata, sia per dimensioni sia per prestazioni.

Tom Petersen di Intel

Questo approccio, sempre secondo Intel, non rappresenta la direzione più efficiente per il mercato del gaming portatile. Petersen ha sostenuto che quel segmento sarebbe servito meglio da piccole GPU dedicate offerte da terze parti, piuttosto che da un'APU estremamente complessa e costosa sviluppata internamente.

Le dichiarazioni sembrano chiudere definitivamente la porta a un ipotetico progetto Nova Lake-AX, emerso in alcune indiscrezioni a metà dello scorso anno e descritto come possibile risposta a Strix Halo. Alla luce delle affermazioni di Petersen, un simile prodotto non rientra più, o forse non è mai rientrato, nella roadmap ufficiale.

Intel rivendica invece un vantaggio sul fronte dell'efficienza. Petersen ha affermato che le attuali GPU integrate AMD non sarebbero competitive né in termini di consumo energetico né di prestazioni per watt. In questa metrica specifica, Intel si considera in netto vantaggio, soprattutto guardando all'esperienza di gioco su soluzioni integrate destinate a notebook e sistemi compatti.

Dal lato AMD, il posizionamento di Strix Halo è stato finora prudente. Per gran parte del 2025 la piattaforma è stata presentata come soluzione orientata ai carichi di lavoro IA locali, più che come base per sistemi gaming. Nonostante la presenza della Radeon 8060S con 2.560 stream processor, i dispositivi annunciati si sono concentrati soprattutto su Mini-PC e workstation compatte, spesso etichettate come sistemi IA.

Durante il CES 2026, AMD ha però annunciato due ulteriori chip della serie Ryzen AI Max+ 300, entrambi dotati della configurazione completa della Radeon 8060S. Una mossa che suggerisce un ampliamento dell'offerta, anche se senza un cambio radicale nel messaggio ufficiale.