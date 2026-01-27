Gli autori di High on Life 2 hanno presentato il gioco, non sarà un live service

La trama di High on Life 2 riprende quella del primo episodio, con una malvagia corporazione farmaceutica intenzionata a trasformare gli esseri umani in pillole e il nostro personaggio determinato a fermare questa follia facendo, uh, parlare le armi.

High on Life 2: il gioco di Squanch Games è tornato ed è davvero migliorato

Gli sketch iniziali sembravano impossibili da concretizzare , ma i ragazzi di Squanch Games a quanto pare ce l'hanno fatta, rifinendo il gunplay e rendendo l'intera esperienza molto più fluida e appassionante, al punto da ottenere uno sparatutto per molti versi all'avanguardia rispetto al genere di appartenenza.

Gli sviluppatori hanno disegnato questo sequel perché fosse più grande, più ambizioso e decisamente più folle del gioco originale, prendendo tutti gli elementi che in quel caso hanno funzionato e arricchendoli andando ad aggiungere nuove idee, una maggiore profondità e una grafica più curata.

Squanch Games ha pubblicato un video diario di presentazione per High on Life 2 , il nuovo episodio della divertente serie sparatutto con le armi parlanti, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Non abbiamo visto ancora nulla

Annunciato lo scorso giugno, High on Life 2 è stato mostrato con diversi trailer e video di gameplay, ma stando a Squanch Games non abbiamo ancora visto nulla: quanto rivelato finora non è che la punta dell'iceberg per un progetto che non intende lesinare sui contenuti, anzi.

High on Life 2 promette infatti di offrire mondi alieni spettacolari, enigmi, una struttura più profonda e un gameplay che mescola esplorazione, combattimenti e puzzle nell'ambito di un'esperienza ben bilanciata e sempre divertente.

Assisteremo anche al ritorno di alcuni volti noti, ci saranno ancora più battute e il gioco non sarà un live service: High on Life 2 sarà privo di microtransazioni o contenuti diluiti nel tempo.