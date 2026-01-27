2

Gli autori di High on Life 2 hanno presentato il gioco, non sarà un live service

Squanch Games ha pubblicato un video diario per presentare tutti gli aspetti di High on Life 2, l'atteso sequel del divertente sparatutto con le armi parlanti, che non sarà un live service.

Squanch Games ha pubblicato un video diario di presentazione per High on Life 2, il nuovo episodio della divertente serie sparatutto con le armi parlanti, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Gli sviluppatori hanno disegnato questo sequel perché fosse più grande, più ambizioso e decisamente più folle del gioco originale, prendendo tutti gli elementi che in quel caso hanno funzionato e arricchendoli andando ad aggiungere nuove idee, una maggiore profondità e una grafica più curata.

Gli sketch iniziali sembravano impossibili da concretizzare, ma i ragazzi di Squanch Games a quanto pare ce l'hanno fatta, rifinendo il gunplay e rendendo l'intera esperienza molto più fluida e appassionante, al punto da ottenere uno sparatutto per molti versi all'avanguardia rispetto al genere di appartenenza.

La trama di High on Life 2 riprende quella del primo episodio, con una malvagia corporazione farmaceutica intenzionata a trasformare gli esseri umani in pillole e il nostro personaggio determinato a fermare questa follia facendo, uh, parlare le armi.

Non abbiamo visto ancora nulla

Annunciato lo scorso giugno, High on Life 2 è stato mostrato con diversi trailer e video di gameplay, ma stando a Squanch Games non abbiamo ancora visto nulla: quanto rivelato finora non è che la punta dell'iceberg per un progetto che non intende lesinare sui contenuti, anzi.

High on Life 2 promette infatti di offrire mondi alieni spettacolari, enigmi, una struttura più profonda e un gameplay che mescola esplorazione, combattimenti e puzzle nell'ambito di un'esperienza ben bilanciata e sempre divertente.

Assisteremo anche al ritorno di alcuni volti noti, ci saranno ancora più battute e il gioco non sarà un live service: High on Life 2 sarà privo di microtransazioni o contenuti diluiti nel tempo.

