High on Life 2 prende in giro i giocatori su Game Pass, con il suo solito sarcasmo

High on Life 2 non risparmia nessuno con il suo solito sarcasmo, nemmeno i giocatori su Game Pass che in un certo senso vengono "presi in giro" dall'assistente personale Suit-O in un certo momento del gioco, quando avvia una considerazione sui "servizi".
Il gioco, così come il suo predecessore, è stato lanciato al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, dunque è chiaro come Squanch Games non abbia nulla in contrario con i servizi su abbonamento, considerando anche che parte del successo riscontrato dal primo capitolo è dovuto anche alla visibilità ottenuta attraverso tale piattaforma, essendo stato protagonista del maggior lancio per un gioco third party su Game Pass nel 2022.
Tuttavia, le considerazioni di Suit-O sono particolarmente esilaranti proprio perché prendono in considerazione anche la situazione in cui probabilmente si trovano gli sviluppatori stessi, avendo firmato il contratto per rientrare in Game Pass.
Mio dio ma parla di me!
"Hai pagato per il gioco, tanto vale giocarci fino in fondo", afferma a un certo punto Suit-O parlando direttamente al giocatore, "O forse l'hai avuto gratis con qualche offerta? Uno di quei servizi di gioco, eh? Scommetto che ci stai giocando su uno di quei servizi".
Suit-O si riferisce chiaramente a Game Pass: "Sono soldi che escono dalle nostre tasche, sappilo. Cioè, sì, ci pagano un sacco per metterlo su quelle piattaforme, a volte anche milioni. Ma comunque! Pensa a quanti soldi in più potremmo guadagnare se lo comprassero tutti!"
Il sarcasmo di High on Life 2 investe un po' tutta la situazione in cui si trovano sia gli sviluppatori coinvolti in Game Pass che gli utenti stessi, quasi "accusati" di far perdere soldi al team, considerando che con quel denaro in più "Potremmo fare un terzo gioco o qualcosa di completamente diverso! E se facessimo Half-Life 3?" Dice Suit-O.
È vero che il team di High on Life 2 vede PS5 come piattaforma principale, nonostante gli accordi con Xbox, ma in questo caso sembra proprio trattarsi di una presa in giro nel tipico stile ironico della serie.