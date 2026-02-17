High on Life 2 prende in giro i giocatori su Game Pass, con il suo solito sarcasmo

High on Life 2 non risparmia nessuno con il suo solito sarcasmo, nemmeno i giocatori su Game Pass che in un certo senso vengono "presi in giro" dall'assistente personale Suit-O in un certo momento del gioco, quando avvia una considerazione sui "servizi".

Il gioco, così come il suo predecessore, è stato lanciato al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, dunque è chiaro come Squanch Games non abbia nulla in contrario con i servizi su abbonamento, considerando anche che parte del successo riscontrato dal primo capitolo è dovuto anche alla visibilità ottenuta attraverso tale piattaforma, essendo stato protagonista del maggior lancio per un gioco third party su Game Pass nel 2022.

Tuttavia, le considerazioni di Suit-O sono particolarmente esilaranti proprio perché prendono in considerazione anche la situazione in cui probabilmente si trovano gli sviluppatori stessi, avendo firmato il contratto per rientrare in Game Pass.