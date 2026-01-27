Phantom Blade Zero sta riscuotendo grande successo anche fuori dalla Cina

Il risultato non è notevole solo perché vi è riuscito in un paio di settimane, ma anche perché oltre il 50% di queste aggiunte non provengono dalla Cina .

Come vi abbiamo già segnalato, Phantom Blade Zero - il gioco di ruolo d'azione prodotto dal team cinese S-GAME, è stato rapidamente in grado di raccogliere oltre un milione di aggiunte nelle Liste dei Desideri .

Cosa ha detto il CEO degli autori di Phantom Blade Zero

Sul sito cinese Weibo, il CEO di S-GAME Liang "Soulframe" Qiwei ha affermato che sempre più persone stanno aggiungendo Phantom Blade Zero nella Lista dei Desideri su Steam e PlayStation.

La popolarità del gioco in Cina non sorprende nessuno, ma il fatto che più della metà delle aggiunte provengano dai mercati stranieri è notevole. In particolar modo, pare che l'interesse maggiore venga dall'Europa e dal Nord America (sono due enormi mercati, quindi non c'è nulla di strano) ma anche dal Brasile, dalla Turchia e dal Medio Oriente.

Liang ripete anche che non è facile definire il genere di questo videogioco, ma non vuole definirlo un soulslike. Aggiunge anche che sarebbe dovuto arrivare un nuovo trailer durante il capodanno cinese, ma alla fine gli autori hanno deciso di non realizzarlo poiché hanno preferito dedicare il tempo alla rifinitura del gioco e perché c'è il timore che un nuovo trailer focalizzato sui combattimenti potrebbe confondere i giocatori e convincerli che sia un soulslike, mentre dal punto di vista del team è un gioco d'azione accessibile anche ai giocatori meno esperti. D'ora in avanti si focalizzeranno sulla storia e sui sistemi di gioco, quando pubblicizzeranno il videogioco.

Ricordiamo infine che Phantom Blade Zero sarà un'esclusiva console di PS5 per dodici mesi e che la data di uscita è il 9 settembre 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5.