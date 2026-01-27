Galaxy S26: Samsung avrebbe valutato un tasto fotocamera stile Apple

Samsung avrebbe iniziato a sviluppare un nuovo pulsante per la fotocamera

Secondo quanto scoperto da Android Authority, un ex dipendente di un fornitore Samsung ha rivelato su LinkedIn di aver lavorato a un "nuovo pulsante della fotocamera con funzionalità di scorrimento". Di seguito vi mostriamo lo screenshot condiviso dalla testata, sfortunatamente privo di fonte e di nome.

Le indiscrezioni (Fonte: Android Authority)

Come già anticipato, questo tasto sarebbe stato probabilmente simile al pulsante di controllo della fotocamera stile Apple. Si basa infatti sul feedback tattile e gli utenti possono scorrere il dito per regolare livelli di zoom e altri parametri. Altri smartphone, come OPPO Find X9 e vivo X200 Ultra, si sono già ispirati ad Apple, quindi Samsung non sarebbe stata la prima. Considerate tutte le indiscrezioni condivise finora, nonché i render mostrati, probabilmente l'azienda ha cambiato idea dopo lo sviluppo. Inoltre, neanche i leaker più affidabili ne hanno parlato, quindi è molto improbabile che la funzione arrivi davvero.