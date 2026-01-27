Galaxy S26: Samsung avrebbe valutato un tasto fotocamera stile Apple

Manca ormai poco alla presentazione ufficiale della serie Galaxy S26, ma nel frattempo continuano ad emergere indiscrezioni su questi smartphone. Secondo le ultime informazioni, da prendere come sempre con le pinze, Samsung avrebbe valutato la possibilità di un pulsante dedicato alla fotocamera, simile a quello degli iPhone.
Samsung avrebbe iniziato a sviluppare un nuovo pulsante per la fotocamera
Secondo quanto scoperto da Android Authority, un ex dipendente di un fornitore Samsung ha rivelato su LinkedIn di aver lavorato a un "nuovo pulsante della fotocamera con funzionalità di scorrimento". Di seguito vi mostriamo lo screenshot condiviso dalla testata, sfortunatamente privo di fonte e di nome.
Come già anticipato, questo tasto sarebbe stato probabilmente simile al pulsante di controllo della fotocamera stile Apple. Si basa infatti sul feedback tattile e gli utenti possono scorrere il dito per regolare livelli di zoom e altri parametri. Altri smartphone, come OPPO Find X9 e vivo X200 Ultra, si sono già ispirati ad Apple, quindi Samsung non sarebbe stata la prima. Considerate tutte le indiscrezioni condivise finora, nonché i render mostrati, probabilmente l'azienda ha cambiato idea dopo lo sviluppo. Inoltre, neanche i leaker più affidabili ne hanno parlato, quindi è molto improbabile che la funzione arrivi davvero.
Altre indiscrezioni
Nel frattempo, un leak ha "confermato" il Privacy Display su Galaxy S26 Ultra. Si tratta di una funzione attivabile da One UI 8.5 pensata per proteggere la privacy dello schermo. Questa funzione dovrebbe lavorare in sinergia con il pannello OLED M14, modificando la direzione della luce emessa dallo schermo, con un angolo di visione estremamente ristretto.
Inoltre, nuove immagini hanno svelato quello che dovrebbe essere un accessorio con supporto Qi2 per la ricarica cablata (fino a 20 W) e wireless (fino a W). E voi che ne pensate? Quali sono le aspettative per questa gamma? Fatecelo sapere nei commenti.