Sonic Racing: CrossWorlds, sfreccia a tutta velocità con la versione PC scontatissima su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione molto interessante e allettante su Sonic Racing: CrossWorlds che cala drasticamente di prezzo. L'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 48,79€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il gioco è un simulatore di guida arcade che riprende le basi del precedente Team Sonic Racing, pur abbandonando le meccaniche cooperative. Le gare si svolgono su circuiti da tre giri, durante i quali i giocatori raccolgono potenziamenti per ottenere un vantaggio sugli avversari.