Sonic Racing: CrossWorlds, sfreccia a tutta velocità con la versione PC scontatissima su Instant Gaming

Ulteriori dettagli sul gioco
È possibile scegliere tra veicoli tradizionali, che in alcuni tratti del percorso si trasformano in barche o aerei come in Sonic & All-Stars Racing Transformed, oppure utilizzare gli iconici Extreme Gear provenienti dalla trilogia Sonic Riders, con un sistema di guida basato sul turbo. Per la prima volta in un gioco di corse di Sonic, ogni personaggio può selezionare più veicoli, ciascuno con statistiche specifiche che influenzano direttamente le prestazioni.
Il titolo include 24 circuiti e introduce i Travel Ring, portali che permettono al leader della gara di accedere a uno dei 15 CrossWorld, ambienti alternativi con effetti casuali che modificano l'andamento della corsa. Oltre a Gran Premio e Crono, sono presenti modalità aggiuntive, multigiocatore locale e online fino a 12 giocatori. Qui la nostra recensione.