Samsung ha un pieghevole speciale che non potete comprare: ecco Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

La collaborazione tra Samsung e il movimento olimpico prosegue anche in vista dei Giochi Invernali e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, l'azienda coreana ha scelto uno dei suoi modelli pieghevoli per celebrare l'evento con una versione speciale.

Il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition è stato presentato ufficialmente e segue una tradizione ormai consolidata, puntando su un design distintivo e su contenuti software pensati per accompagnare gli atleti durante la manifestazione. L'obiettivo non è quello di introdurre novità hardware, ma di rafforzare il legame tra il brand e uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello globale.