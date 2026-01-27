Samsung ha un pieghevole speciale che non potete comprare: ecco Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

La collaborazione tra Samsung e il movimento olimpico prosegue anche in vista dei Giochi Invernali e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, l'azienda coreana ha scelto uno dei suoi modelli pieghevoli per celebrare l'evento con una versione speciale.
Il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition è stato presentato ufficialmente e segue una tradizione ormai consolidata, puntando su un design distintivo e su contenuti software pensati per accompagnare gli atleti durante la manifestazione. L'obiettivo non è quello di introdurre novità hardware, ma di rafforzare il legame tra il brand e uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello globale.
Il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition per gli atleti
Dal punto di vista estetico, il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition si distingue per una cornice e anelli delle fotocamere color oro, abbinati a una scocca posteriore blu decorata con i cinque cerchi olimpici. Samsung include anche una cover magnetica trasparente, impreziosita da un magnete blu e da foglie di alloro dorate, un richiamo simbolico alla tradizione olimpica.
Oltre al design, l'edizione olimpica introduce alcuni contenuti esclusivi a livello software. È presente uno sfondo dedicato alle Olimpiadi Invernali, insieme a una selezione di applicazioni pensate per gli atleti. Tra queste rientra Athlete365, integrata con Now Brief, che consente di accedere a informazioni e servizi utili durante la permanenza al Villaggio Olimpico. A completare il pacchetto c'è una eSIM con 100 GB di traffico dati 5G incluso, pensata per garantire connettività durante l'evento.
Sul piano tecnico, il dispositivo non si discosta dal Galaxy Z Flip 7 standard. La configurazione fotografica prevede una doppia fotocamera posteriore da 50 e 12 megapixel, mentre restano disponibili le funzioni Galaxy AI già introdotte sugli altri modelli della gamma. Anche il processore e la batteria dovrebbero essere gli stessi della versione commerciale, con il chip Exynos 2500 e una capacità di 4.300 mAh.
La scelta di non differenziare l'hardware conferma l'impostazione di queste edizioni speciali, pensate come oggetti rappresentativi piuttosto che come varianti tecniche. L'attenzione è rivolta all'esperienza complessiva e al valore simbolico del dispositivo, più che alle prestazioni. Il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition non sarà infatti disponibile nei canali di vendita tradizionali. Samsung prevede di distribuirlo esclusivamente a circa 3.800 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026.