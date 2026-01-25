Il Samsung Exynos 2600 sorprende: le prestazioni della GPU sono stabili e superano Snapdragon

Negli ultimi due giorni, i punteggi GPU dell'Exynos 2600 si sono mantenuti estremamente solidi, attestandosi intorno ai 25.000 punti con una variazione complessiva di appena 3,4% tra il valore minimo e quello massimo rilevati .

Il Samsung Exynos 2600 sta emergendo come uno dei System-on-Chip più interessanti della nuova generazione, soprattutto grazie a un elemento spesso sottovalutato nei benchmark: la costanza delle prestazioni . Secondo le più recenti aggregazioni di test Geekbench 6 OpenCL , il nuovo chip di Samsung mostra una stabilità nei punteggi che mette in seria difficoltà il rivale diretto, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm .

I risultati del Samsung Exynos 2600 sono eccezionali

I risultati sopracitati risultano essere eccezionali se si considera che i benchmark mobili sono spesso influenzati da fattori come temperature, limiti di potenza e throttling. In questo caso, i punteggi inferiori ai 25.000 risultano marginali, segno di un comportamento prevedibile e affidabile, che attualmente lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 non sembra riuscire a eguagliare.

Gran parte di questo risultato è attribuibile alle scelte tecnologiche adottate da Samsung. L'Exynos 2600 è infatti il primo chip dell'azienda realizzato con il processo produttivo a 2nm Gate-All-Around (GAA). Questa architettura riduce la dispersione energetica e permettendo l'uso di tensioni più basse.