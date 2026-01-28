Highlander, Henry Cavill ha pubblicato le prime due foto del film

Henry Cavill ha pubblicato le prime due foto di Highlander, il reboot del film del 1986 con Christopher Lambert e Sean Connwery, in questo caso diretto da Chad Stahelski, regista della saga di John Wick.

"Sono felice di potervi offrire un primo sguardo a Highlander!", ha scritto Cavill nel suo post su Instagram. "È stato un percorso davvero intenso per me e ve ne parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condividere tutto questo rappresenta qualcosa di speciale: spero che vi piaccia."

Le due immagini pubblicate dall'attore non rivelano nulla della trama ma sembrano puntare a un'estetica in qualche modo simile a quella dei film di John Wick, il che ha perfettamente senso considerando il coinvolgimento di Stahelski.

L'annuncio di Henry Cavill come protagonista del reboot di Highlander è noto dal 2021, ma con i primi materiali emersi solo ora è chiaro che la produzione della pellicola ha avuto un percorso problematico, incluso un infortunio rimediato dallo stesso Cavill durante le riprese.