Highlander, Henry Cavill ha pubblicato le prime due foto del film

Henry Cavill ha pubblicato le prime due foto di Highlander, il reboot del film del 1986 con Christopher Lambert e Sean Connwery, in questo caso diretto da Chad Stahelski, regista della saga di John Wick.
"Sono felice di potervi offrire un primo sguardo a Highlander!", ha scritto Cavill nel suo post su Instagram. "È stato un percorso davvero intenso per me e ve ne parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condividere tutto questo rappresenta qualcosa di speciale: spero che vi piaccia."
Le due immagini pubblicate dall'attore non rivelano nulla della trama ma sembrano puntare a un'estetica in qualche modo simile a quella dei film di John Wick, il che ha perfettamente senso considerando il coinvolgimento di Stahelski.
L'annuncio di Henry Cavill come protagonista del reboot di Highlander è noto dal 2021, ma con i primi materiali emersi solo ora è chiaro che la produzione della pellicola ha avuto un percorso problematico, incluso un infortunio rimediato dallo stesso Cavill durante le riprese.
Un rifacimento degno dell'originale?
Henry Cavill si sta godendo la creazione del cinematic universe di Warhammer 40.000, ma è difficile e progetti concomitanti come appunto il remake di Highlander non faranno che dilatare ulteriormente i tempi.
Tornando al film diretto da Chad Stahelski, oltre all'ex Superman e Geralt nel cast troveremo nomi importanti come Russel Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. La sceneggiatura, infine, è firmata da Michael Finch.