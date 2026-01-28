Il sito teaser del nuovo gioco di Bloober Team si aggiorna con nuovi indizi

Per chi non lo sapesse, a inizio anno la casa polacca ha pubblicato una pagina web contenente un conto alla rovescia che terminerà allo scoccare della mezzanotte del 15 febbraio. In quella data è lecito aspettarsi la presentazione in grande stile di uno dei progetti in sviluppo presso Bloober Team, oltre al remake del primo Silent Hill. Il titolo potrebbe essere Onyx: The Dark Grip , stando a un marchio registrato nelle scorse settimane.

Il sito teaser aperto da Bloober Team nelle ultime ore è stato aggiornato e ora include nuovi possibili indizi relativi al misterioso gioco a cui sta lavorando lo studio.

Bloober Team cita William Blake: è un indizio o una falsa pista?

Nel sito teaser è ora comparsa una nuova frase: "alcune cose non lasciano mai le mura. Imparano soltanto ad aspettare". Accanto al testo si vede una rosa stilizzata e un pulsante che, una volta premuto, fa "sanguinare" l'immagine e avvia una registrazione audio.

Il sito teaser di Bloober Team

Nella clip si sente lo scroscio della pioggia e una voce maschile che recita frammenti di The Sick Rose, trasformati in una versione scomposta e più cupa della poesia di William Blake. L'audio è distorto, con picchi e interferenze che contribuiscono a un'atmosfera piuttosto inquietante.

La registrazione recita: "(O Rosa) sei malata. (...) invisibile... vola nella notte (...) Una tempesta ululante (...) ha scoperto il tuo letto di gioia cremisi (...) Un oscuro segreto distrugge la tua vita."

Per ora questo indizio non sembra condurre a una direzione precisa, anche se alcune teorie suggeriscono che la poesia e la rosa possano rimandare a San Valentino (al termine del conto alla rovescia, negli Stati Uniti sarà ancora il 14 febbraio per via del fuso orario). Altri arrivano persino a ipotizzare un azzardato collegamento con Rule of Rose, il survival horror del 2006. In ogni caso, la verità verrà svelata tra poco più di due settimane.