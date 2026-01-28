0

Il capo di Amazon Game Studios, Christoph Hartmann, sta per lasciare l'azienda?

Stando a quanto riferito da Jason Schreier di Bloomberg, il capo di Amazon Game Studios, Christoph Hartmann, starebbe per lasciare l'azienda.

28/01/2026
Christoph Hartmann

Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, Christoph Hartmann sta per lasciare Amazon Game Studios dopo circa otto anni, anche se al momento non è dato sapere esattamente quando rinuncerà al suo incarico.

"Stando a quanto appreso da Bloomberg, Christoph Hartmann, responsabile di Amazon Game Studios ed ex capo di 2K, lascerà l'azienda", ha scritto Schreier. "Tutto ciò mentre Amazon continua a ridimensionare la propria presenza nel settore dei videogiochi per PC e console in favore del servizio di cloud gaming Luna."

Per il momento Hartmann non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione, dunque non c'è una conferma ufficiale del suo addio, ma è chiaro che ormai da diverso tempo la divisione gaming del colosso dell'e-commerce si trova in crisi.

Fondamentalmente, fra i progetti più importanti di Amazon Game Studios le uniche produzioni che sembra stiano procedendo come previsto sono Tomb Raider Catalyst e Legacy of Atlantis, nonché la già citata piattaforma streaming Luna.

Un veterano dell'industria

Entrato in Amazon Game Studios nel 2018, Christoph Hartmann vanta un curriculum di tutto rispetto: co-fondatore di 2K Games, ha passato ben diciotto anni in Take-Two Interactive e possiede dunque una grande esperienza.

Alla luce delle chiusure e delle cancellazioni a cui abbiamo assistito in questi mesi, tuttavia, sembra che neppure un profilo come quello di Hartmann sia stato sufficiente a far decollare la divisione gaming di Amazon.

