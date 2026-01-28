Il capo di Amazon Game Studios, Christoph Hartmann, sta per lasciare l'azienda?

Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, Christoph Hartmann sta per lasciare Amazon Game Studios dopo circa otto anni, anche se al momento non è dato sapere esattamente quando rinuncerà al suo incarico.

"Stando a quanto appreso da Bloomberg, Christoph Hartmann, responsabile di Amazon Game Studios ed ex capo di 2K, lascerà l'azienda", ha scritto Schreier. "Tutto ciò mentre Amazon continua a ridimensionare la propria presenza nel settore dei videogiochi per PC e console in favore del servizio di cloud gaming Luna."

Per il momento Hartmann non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione, dunque non c'è una conferma ufficiale del suo addio, ma è chiaro che ormai da diverso tempo la divisione gaming del colosso dell'e-commerce si trova in crisi.

Fondamentalmente, fra i progetti più importanti di Amazon Game Studios le uniche produzioni che sembra stiano procedendo come previsto sono Tomb Raider Catalyst e Legacy of Atlantis, nonché la già citata piattaforma streaming Luna.