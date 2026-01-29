La top 10 degli smartphone più venduti del 2025 è uno scontro a due

Anche quest'anno la classifica è dominata da Apple e Samsung, che per il quarto anno consecutivo occupano tutte le posizioni della Top 10. Un risultato che riflette sia la forza dei rispettivi ecosistemi sia una strategia sempre più focalizzata su modelli ben distinti all'interno delle rispettive gamme.

La top 10 degli smartphone più venduti

Lo smartphone più venduto al mondo nel 2025 è stato iPhone 16, che ha mantenuto un vantaggio netto sulle posizioni successive. Apple ha rafforzato la propria presenza complessiva nella Top 10, beneficiando anche del buon avvio della serie iPhone 17. Nel suo primo trimestre completo sul mercato, la nuova generazione ha registrato vendite superiori del 16 percento rispetto alla serie precedente, trainate dalla domanda negli Stati Uniti, in Cina e nell'Europa occidentale.

Com'è cambiata la top 10 degli smartphone più venduti dal 2024 al 2025

All'interno della gamma, il modello base di iPhone 17 si è distinto in modo particolare, scalando quattro posizioni rispetto al predecessore. L'aumento della memoria, lo spazio di archiviazione di base più ampio e il display con refresh rate più elevato hanno contribuito a ridurre la distanza percepita rispetto alle versioni Pro, ampliandone l'appeal.

Nel corso del 2025 Apple ha introdotto anche iPhone 16e, pensato come punto di accesso più semplice all'ecosistema. Il modello ha generato vendite aggiuntive, soprattutto in mercati come Giappone e Stati Uniti, grazie a un equilibrio tra funzionalità aggiornate e compromessi mirati.

Samsung ha piazzato tre dispositivi nella Top 10. Il Galaxy A16 5G è risultato lo smartphone Android più venduto dell'anno, sostenuto da una combinazione di specifiche hardware e supporto software. Il rinnovo anticipato del Galaxy A17 5G ha però inciso leggermente sulle vendite del modello precedente.

Per il secondo anno consecutivo, anche la serie Galaxy S è riuscita a entrare nella classifica. Il Galaxy S25 Ultra ha migliorato la propria distribuzione geografica, con una crescita significativa in Giappone e un aumento a doppia cifra in India. Il modello ha ridotto il divario di vendite rispetto alla più popolare serie A, nonostante una differenza di prezzo marcata.

Guardando al 2026, gli analisti prevedono un impatto rilevante dell'aumento dei prezzi della memoria sui segmenti entry e mid-range, particolarmente importanti nei mercati emergenti. Questo scenario potrebbe favorire ulteriormente i modelli flagship, aumentandone il peso complessivo nelle vendite globali.

L'allungamento dei cicli di sostituzione resta un fattore chiave, ma strumenti come finanziamenti, permute e mercato del ricondizionato potrebbero attenuare la pressione sui consumatori. Una dinamica che continuerà a ridefinire gli equilibri del mercato smartphone nei prossimi mesi.