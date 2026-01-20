Svilupparty 2026: torna a Bologna la festa degli sviluppatori italiani di videogiochi

Tornerà anche nel 2026 uno degli appuntamenti imperdibili sia per sviluppatori di videogiochi che per appassionati di giochi indie. Dall'8 al 10 maggio 2026 si terrà infatti a Bologna la prossima edizione di Svilupparty, evento organizzato dall'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) e che da anni rappresenta un punto di incontro prezioso per game developer e e aspiranti tali, nonché un'occasione per provare un'enorme quantità di progetti indipendenti realizzati in Italia.

Arrivato alla diciassettesima edizione, Svilupparty quest'anno cambia leggermente formula, dedicando le tre intere giornate all'esposizione dei giochi: in questo modo si punta a dare più spazio possibile agli sviluppatori e al pubblico che vorrà provare i loro progetti, che negli anni sono aumentati talmente tanto da superare il centinaio di giochi nell'edizione del 2025. Giusto per dare un'idea, ecco una foto della scorsa edizione.

Foto di gruppo dei tanti, tantissimi partecipanti all'ultimo Svilupparty.

Un'altra particolarità di Svilupparty è la sua atmosfera assolutamente rilassata e informale, in cui tra banchi e postazioni si incontrano game developer professionisti, aspiranti sviluppatori, studenti, appassionati di videogiochi e curiosi che vorrebbero saperne di più sulla creazione di videogiochi. Ma soprattutto è un ottimo modo per giocare tantissimo e scoprire progetti particolari e interessanti da tenere d'occhio o magari aggiungere alla propria wishlist di Steam. E a questo saranno poi affiancate le presentazioni sul palco dei vari progetti.

Per fare qualche esempio, nel corso delle varie edizioni è stato possibile scoprire in anteprima giochi come Slaps & Beans, Retro Gadgets o l'imminente Stonemachia, oltre a dare un'occhiata dietro le quinte a progetti come Simon The Sorcerer Origins e Terminator Survivors.

Svilupparty 2026 si terrà venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, dalle 10:00 alle 18:00 presso il centro sociale TPO (Teatro Polivalente Occupato) in Via Camillo Casarini, 17/5. Il pubblico potrà accedere all'evento e provare i giochi gratuitamente, mentre per gli espositori che vorranno presentare i loro progetti è già aperta la call for projects (è necessario essere tesserati come sviluppatori all'associazione IPID).