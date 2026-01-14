Il soulslike italiano Stonemachia ha una data di uscita su PC e una nuova demo aggiornata

Il team ha annunciato il tutto con un nuovo trailer , che mostra varie scene di gameplay e grazie a un'ottima narrazione audio ci introduce alle atmosfere del mondo di gioco.

Il team italiano Crossfall Games ha annunciato che il suo gioco d'azione soulslike Stonemachia è in arrivo il 26 maggio 2026 su PC . Sì, esatto, lo stesso giorno in cui sarebbe dovuto arrivare GTA 6.

Il trailer e i dettagli su Stonemachia

Gli autori spiegano che Stonemachia è un piccolo progetto a "zero budget" creato da Ivan Maestri con l'aiuto di un piccolo team italiano (Crossfall Games, per l'appunto). Il gioco racconta la storia di Zefiro, un piccolo pedone degli scacchi che attraverserà le terrificanti architetture di Medhelan per tornare in Paradiso e uccidere Zerafim.

Inizialmente Stonemachia sarà disponibile unicamente su PC, esplicitamente "a causa della mancanza di budget". Se avrà successo su questa piattaforma, gli autori faranno del loro meglio "per portarlo anche sulle console e tradurlo in quante più lingue possibile". Di base il gioco sarà disponibile con testi in italiano e inglese e il doppiaggio solo in inglese.

Gli attori che prestano la voce nel trailer sono Francesco Rizzi, Andrea Limonta, Luna Fogu e Paolo Lombardi, che hanno "gentilmente dedicato il loro tempo per creare un doppiaggio straordinario per alcuni dei personaggi principali."

Inoltre, su Steam è disponibile una demo aggiornata che propone un nuovo sistema di aggancio ai nemici, un modello del protagonista più dettagliato, nuove mosse per il boss Derasin e un miglioramento del ritmo nella sequenza ambientata in Paradiso. Inoltre, potete aspettarvi prestazioni migliori e meno bug rispetto alla precedente versione della demo.