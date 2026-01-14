Eidos Montreal lavora a un gioco "quadrupla A" in Unreal Engine 5

Secondo quanto riportato nel curriculum di un senior environment artist, Eidos Montreal sta lavorando a un gioco "quadrupla A" in Unreal Engine 5 che non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma che immaginiamo sarà una produzione particolarmente importante.

L'informazione è stata trovata da Timur, sempre attento a scandagliare i profili LinkedIn alla ricerca di dettagli interessanti, ma bisogna sottolineare che il noto leaker Tom Henderson l'ha incrociata con alcune indiscrezioni in suo possesso che sembrerebbero confermare tutto.

Il nome in codice del progetto sarebbe P11 e si troverebbe nella fase finale dello sviluppo, visto che lo studio ha cominciato a ridurre progressivamente il proprio organico non avendo più bisogno di tutta quella forza lavoro: una dinamica piuttosto comune, specie con le produzioni ad alto budget.

Sempre secondo Henderson, il gioco in questione sarebbe una nuova proprietà intellettuale in lavorazione dal 2019, e avrebbe attraversato nel corso di questi anni un percorso tutt'altro che lineare, fra problemi e battute d'arresto che hanno rallentato parecchio le cose e fatto lievitare i costi.