Anche YouTube introduce una nuova funzione che permette ai genitori di evitare lo scrolling dei minori sugli Shorts

YouTube ha annunciato una nuova serie di strumenti di controllo parentale pensati per aiutare genitori e tutori a gestire il tempo che bambini e adolescenti trascorrono sulla piattaforma, con un'attenzione particolare agli Shorts. L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale in cui la sicurezza online dei minori è diventata un tema sempre più centrale.

La principale novità riguarda la possibilità per i genitori di impostare un limite di tempo dedicato esclusivamente alla visione degli Shorts sugli account collegati dei figli. Grazie a un timer personalizzabile, i genitori possono ridurre il rischio di lunghe sessioni di scrolling passivo, spesso associate a distrazione e perdita di tempo.