Anche YouTube introduce una nuova funzione che permette ai genitori di evitare lo scrolling dei minori sugli Shorts

YouTube ha annunciato una nuova serie di strumenti di controllo parentale pensati per aiutare genitori e tutori a gestire il tempo che bambini e adolescenti trascorrono sulla piattaforma, con un'attenzione particolare agli Shorts. L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale in cui la sicurezza online dei minori è diventata un tema sempre più centrale.
La principale novità riguarda la possibilità per i genitori di impostare un limite di tempo dedicato esclusivamente alla visione degli Shorts sugli account collegati dei figli. Grazie a un timer personalizzabile, i genitori possono ridurre il rischio di lunghe sessioni di scrolling passivo, spesso associate a distrazione e perdita di tempo.
YouTube permette anche di bloccare completamente gli shorts
Oltre al limite temporale, YouTube permetterà anche di bloccare completamente gli Shorts, in modo permanente o temporaneo. Questa opzione è particolarmente utile in situazioni specifiche, come durante lo studio, quando i ragazzi possono usare YouTube per contenuti educativi senza essere distratti dai video brevi. Il blocco flessibile offre così un maggiore equilibrio tra intrattenimento e apprendimento.
Un'altra funzionalità introdotta riguarda i promemoria personalizzati, come "Ora di andare a dormire" e "Fai una pausa", che invitano gli utenti a interrompere la visione dei video. Sebbene queste opzioni siano già disponibili anche per gli adulti, YouTube punta a renderle più efficaci e adattabili per gli account dei minori.
Oltre agli shorts, YouTube semplifica il passaggio da un profilo all'altro
YouTube ha inoltre riconosciuto che, per i genitori che utilizzano la piattaforma quotidianamente, passare da un account adulto a uno per bambini può risultare scomodo. Per questo motivo, nelle prossime settimane verrà aggiornata l'esperienza di accesso all'app, rendendo più semplice passare da un profilo all'altro con pochi tocchi.
L'obiettivo è evitare confusione e facilitare la supervisione, anche se resta fondamentale ricordarsi di selezionare l'account corretto. Queste novità si aggiungono ai controlli parentali già esistenti, che consentono ai genitori di monitorare l'attività dei canali gestiti dagli adolescenti. YouTube segue così un trend ormai diffuso nel settore.