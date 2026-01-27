Stonemachia, l’action italiano ha la stoffa per fare scacco matto?

A pochi mesi dal lancio, Crossfall Games ha aggiornato la demo su Steam del gioco, permettendoci così di scoprire come sta venendo su questo intrigante progetto che ha come protagonista una pedina degli scacchi.

Ma non si tratta ancora di Stonemachia. Affinché la trasformazione si compia, bisogna aspettare un anno circa, il tempo necessario per trovare una manciata di compagni d'avventura, che iniziano ad aiutare Ivan nello sviluppo. Non solo. Nel mentre le restrizioni sono andate scemando, poi sono scomparse del tutto. A Ivan è così cresciuto il desiderio di ampliare la portata delle sue suggestioni, unitamente ad un gruppo Discord di curiosi che hanno iniziato a seguire il progetto, desiderosi di vedere anche la propria città riprodotta in qualche modo in Stonemachia.

Inizia da solo. Impara da autodidatta le basi dello sviluppo. Costruisce un pezzettino alla volta i pilastri su cui si dovrà reggere la sua creatura. Sfrutta, come fonte d'ispirazione, ciò che vede fuori dalla finestra di casa e le immediate vicinanze, unici luoghi, durante la quarantena, in cui era concesso transitare più o meno liberamente. Sceglie Milano come ambientazione, la città in cui vive come fondamenta di quello che, di lì a poco, diventerà un action in terza persona con qualche elemento di design preso in prestito dai soulslike.

La gestazione di Stonemachia , tuttora in corso dal momento che la pubblicazione del gioco è prevista su PC per il prossimo 26 maggio, è piuttosto curiosa. L'idea originaria nasce nel pieno della quarantena, durante la pandemia dovuta al COVID-19. Ivan Maestri , creatore del gioco, vive la sua vita da universitario con alterna serenità e la reclusione in casa, con la possibilità di muoversi limitatamente per le strade di Milano, gli fa capire che è arrivato il momento di mettersi alla prova, di usare il tanto, troppo tempo libero per dare vita al gioco che ha sempre sognato di realizzare.

Un’Italia di pietra e marmo

Medhelan è una terra irrimediabilmente deturpata dalla Piaga degli Angeli. Questo mondo onirico, in cui le leggi fisiche che dominano il nostro universo hanno una validità molto relativa, è dominato da esseri di pietra e marmo. Come fece a suo tempo Enotria, città e avamposti si compongono di palazzi, edifici e monumenti riconoscibili e già visti altrove. C'è il Duomo di Milano, la Torre di Pisa, il Ponte di Rialto di Venezia, luoghi simili alle chiare fonti d'ispirazione, eppure filtrati attraverso la sensibilità degli artisti di Crossfall Games che ne hanno deturpato l'aspetto quanto basta per renderli coerenti con un mondo decadente e mortalmente afflitto da un morbo di cui, al momento, sappiamo ben poco.

Non c'è una deformazione grottesca paragonabile a Bloodborne. Come nel titolo di Jyamma Games la palette di colori è ampia, il sole risplende, non c'è alcuna interferenza con l'horror. Eppure, è palpabile la sofferenza e la devastazione che ha sconvolto Medhelan e dintorni.

Nel gioco vestirete i panni di Zefiro, un pedone deciso a vendicare il suo re, a combattere gli angeli, forse persino ad estirpare la Piaga una volta per tutte. Non sappiamo bene quali siano le motivazioni del protagonista all'inizio dell'avventura e certamente dialoghi e filmati di questa demo non ci hanno aiutato più di tanto a dissipare il mistero. Tanto più se si considera che la regia di queste scene d'intermezzo rappresenti, al momento, uno degli aspetti più deboli e raffazzonati della produzione. Al di là di un montaggio non irreprensibile, che rende i cambi di inquadratura a volte confusi, è in generale lo stile e la conformazione dei personaggi a rendere l'azione poco chiara e leggibile.

Sì, quella sullo sfondo è proprio la versione del Duomo di Milano secondo Crossfall Games

Ivan Maestri, in questo senso, è sempre stato molto onesto con il suo pubblico. L'idea di utilizzare un pedone come protagonista, ancor prima che connaturata alla lore, è stata una scelta pratica. Utilizzare personaggi di pietra elimina il problema delle espressioni facciali. Inoltre, con poche giunture da gestire, si rende enormemente più semplice animare ogni modello poligonale. Crossfall Games fa di necessità virtù, gliene diamo atto e applaudiamo persino all'intelligente espediente. Ciononostante, l'idea finisce per tramutarsi in un pericoloso boomerang e non solo, come diremo meglio a breve, per quanto riguarda la facilità di lettura delle scene di intermezzo.

Al di là di queste considerazioni, tenendo sempre a mente che si tratta di una demo e non del prodotto finito, è innegabile che il contesto artistico di Stonemachia sia piuttosto intrigante. Gli scenari che abbiamo esplorato ci hanno regalato scorci suggestivi. Ogni nemico incontrato si rifà al gioco degli scacchi o a specifiche installazioni che è possibile incontrare in giro per l'Italia, come le vedovelle milanesi. Pur con un comparto tecnico non particolarmente evoluto, il gioco si lascia guardare, anche grazie ad un frame rate che salvo rari casi procede piuttosto spedito.

Zefiro, il coraggioso protagonista di Stonemachia

La cura e l'amore di Crossfall Games, insomma, così come la loro precisa visione artistica, è ravvisabile nella loro creatura e innegabilmente sono riusciti nell'impresa di realizzare qualcosa di caratteristico e, a suo modo, originale.