iPhone 18 Pro, addio alla Dynamic Island centrale? Cosa cambia secondo un leak

Dynamic Island a sinistra e Face ID sotto il display?

Jon Prosser di Front Page Tech ha pubblicato un nuovo video su YouTube in cui condivide diverse informazioni su iPhone 18 Pro. Secondo quanto riportato, questi modelli avranno un ritaglio per la fotocamera frontale nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, insieme a un nuovo sistema Face ID sotto il display. Ciò significa che la Dynamic Island, quindi, non sarà più centrale ma verrà spostata nello stesso angolo. Per chi non lo sapesse, si tratta della pillola situata nella parte superiore dello schermo che si espande per visualizzare le attività in corso, ed è stata introdotta originariamente su iPhone 14 Pro.

Considerando che il nuovo sistema Face ID sarà posizionato accanto al ritaglio della fotocamera, Prosser ritiene inutile il posizionamento della Dynamic Island al centro. In poche parole, la pillola si sposterebbe nell'angolo in alto a sinistra dove attualmente c'è l'orologio, e sarebbe in grado di allargarsi verso il centro dello schermo funzionando più o meno come oggi.

Face ID in alto a sinistra

Tuttavia, non tutte le indiscrezioni sono concordanti. Instant Digital parla di una Dynamic Island più piccola ma senza Face ID sotto lo schermo, almeno quest'anno. Ross Young e Mark Gurman credono che il sistema Face ID sotto lo schermo sia possibile, ma la Dynamic Island sarebbe semplicemente più piccola, quindi non verrebbe spostata. The Information, infine, sostiene che questo nuovo Face ID eliminerà "l'ovale nero che appare nella parte superiore dei display dal 2022", lasciando un piccolo foro per la fotocamera selfie nella parte in alto a sinistra.