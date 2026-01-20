Nintendo Switch 2 ha fatto crescere moltissimo il mercato console giapponese nel 2025

I dati si basano sulle vendite di giochi fisici e hardware registrate nel periodo di un anno, conclusosi il 28 dicembre 2025. Interessante il fatto che non siano inclusi dati come vendite digitali, DLC e acquisti in-gioco . Quindi, i numeri complessivi saranno sicuramente maggiori di quelli rilevati.

Il 19 gennaio, Kadokawa Game Linkage e Famitsu hanno riportato che il mercato giapponese dei videogiochi per console è cresciuto del 138,8% su base annua nel 2025, raggiungendo i 418,13 miliardi di yen (circa 2,262 miliardi di euro al cambio attuale). Nemmeno a dirlo, a trainare la crescita è stata Nintendo Switch 2 , che ricordiamo essere più economica in patria rispetto al resto del mondo.

Il mercato giapponese è di Nintendo

Stando al rapporto, le vendite di hardware in Giappone sono aumentate del 149,3% su base annua, mentre le vendite di software fisico sono cresciute del 121,0% rispetto al 2024. Come detto, la crescita è dovuta per la gran parte al lancio di Nintendo Switch 2, avvenuto a giugno 2025. Da sola, la console di Nintendo ha venduto 3,784 milioni di unità in patria, con la prima Switch che ha venduto altri 1,52 milioni di unità. Segue PS5 con 879.000 unità.

Nintendo Switch 2 ha trainato il mercato console giapponese nel 2025

I giochi fisici più venduti in Giappone sono stati Mario Kart World con 2,668 milioni di unità e Leggende Pokémon: Z-A, che ha raggiunto i 2,534 milioni di unità vendute (Il dato include le versioni per entrambe le console Switch).

Anche il 2026 dovrebbe vedere Nintendo Switch 2 prevalere sulla concorrenza, grazie al lancio di titoli attesissimi come Dragon Quest VII Reimagined e Resident Evil Requiem.