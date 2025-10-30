Luigi's Mansion è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 con Switch Online, ecco il trailer

Come era stato promesso, Luigi's Mansion è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, come ci ricorda il trailer di lancio su questo ottimo titolo in perfetto stile Halloween.
Annunciato la settimana scorsa, si tratta del primo capitolo della serie uscito originariamente nel 2002 su GameCube come uno dei primi giochi first party per la console in questione e diventato un cult, che ha poi portato a due seguiti con Luigi's Mansion 2 su Nintendo 3DS e Luigi's Mansion 3 su Nintendo Switch.
Il gioco può essere scaricato nel catalogo dei titoli per Gamecube accessibile liberamente agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che possiedano Nintendo Switch 2.
La grande avventura horror di Luigi
Come mostra anche il trailer, con alcune scene di gameplay, si tratta di una particolare avventura dai toni "horror", per così dire, che ha per protagonista Luigi.
Invitato all'interno di un vecchio e oscuro maniero, il fratello di Mario, pur non essendo propriamente un cuor di leone, si ritrova a dover esplorare la villa infestata, cercando di scoprirne i segreti.
Tra le varie stanze ci possiamo imbattere in enigmi da risolvere e molti fantasmi da "aspirare" grazie al Poltergust, una sorta di aspirapolvere modificata dal Professor E. Gadd che consente di catturare fantasmi e varie creature ectoplasmiche, con la quale possiamo anche affrontare i boss presenti nella villa.
Tra torcia, Poltergust e Game Boy Horror, Luigi può fare affidamento a un notevole equipaggiamento che gli consente di affrontare le numerose minacce presenti nella casa infestata.