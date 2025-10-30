Luigi's Mansion è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 con Switch Online, ecco il trailer

Come era stato promesso, Luigi's Mansion è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, come ci ricorda il trailer di lancio su questo ottimo titolo in perfetto stile Halloween.

Annunciato la settimana scorsa, si tratta del primo capitolo della serie uscito originariamente nel 2002 su GameCube come uno dei primi giochi first party per la console in questione e diventato un cult, che ha poi portato a due seguiti con Luigi's Mansion 2 su Nintendo 3DS e Luigi's Mansion 3 su Nintendo Switch.

Il gioco può essere scaricato nel catalogo dei titoli per Gamecube accessibile liberamente agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che possiedano Nintendo Switch 2.