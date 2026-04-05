Super Mario Galaxy - Il Film ha incassato 372,5 milioni di dollari al lancio

Super Mario Galaxy - Il Film ha totalizzato incassi per 372,5 milioni di dollari a livello internazionale al lancio, facendo segnare un debutto del tutto simile a quello di Super Mario Bros. - Il Film, che aveva realizzato 375 milioni.

Nel fine settimana di apertura americano, il lungometraggio ha raggiunto quota 130 milioni di dollari, che sono diventati 190 milioni nei primi cinque giorni di programmazione: si tratta del miglior esordio dell'anno negli Stati Uniti, capace di superare Project Hail Mary e i suoi 80,5 milioni di dollari.

"Questi sono numeri eccezionali," ha dichiarato l'analista David A. Gross nel commentare le performance di Super Mario Galaxy - Il Film. "Finora la pellicola è riuscita a mantenere gran parte del pubblico del primo capitolo", cosa che non era affatto scontata, specie a fronte di un'accoglienza meno entusiastica da parte della critica.

Il successo riscosso finora dal nuovo film dedicato ai personaggi Nintendo rappresenta uno dei migliori risultati di sempre per Illumination, lo studio fondato da Chris Meledandri e già responsabile di franchise di enorme successo come Cattivissimo Me e Minions.