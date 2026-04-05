Prototype tornerà con un nuovo gioco? Un giornalista dice di avere la risposta

Prototype tornerà con un nuovo gioco? I fan della serie action sviluppata da Radical Entertainment nutrono da tempo questa speranza, ma il giornalista Jez Corden sostiene di sapere come stanno le cose e ha detto che no, non accadrà.

"Brutte notizie per chiunque stesse sperando in un nuovo Prototype: non esiste", ha detto Corden durante l'ultima puntata del suo podcast. "Non c'è alcun gioco di Prototype attualmente in sviluppo, in nessun modo. Siamo ad aprile 2026 e non esiste un gioco di Prototype in lavorazione."

Secondo il giornalista, i rumor in merito a un ritorno della serie sono stati alimentati da alcuni creator su YouTube che tuttavia non disponevano di informazioni attendibili, mentre le sue fonti sanno come stanno davvero le cose.

L'unica possibilità che Corden ha concesso riguarda un eventuale supporto che possa rendere i due episodi di Prototype più accessibili sulle piattaforme di attuale generazione, pur senza fare riferimento a eventuali remaster.