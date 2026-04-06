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Marathon prende ottimi voti su Famitsu, ma un gioco lo supera di un singolo punto

Famitsu ha reso disponibili nuove recensioni e questa settimana ci sono anche alcuni nomi di peso, come Marathon, che è stato apprezzato ma non abbastanza da diventare il gioco col voto più alto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/04/2026
Un personaggio di Marathon
Marathon
Marathon
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La testata giapponese Famitsu ha pubblicato come ogni settimana una nuova lista di recensioni, permettendoci così di scoprire cosa ne pensano i recensori di giochi come Marathon e MLB The Show 26.

Prima di passare ai dettagli, ricordiamo che Famitsu propone per ogni videogioco quattro voti, tramite quattro diversi recensori che assegnano un voto da uno a dieci. Il massimo è quindi quaranta, ma il voto perfetto è difficile da ottenere e non ne viene dato uno sin dall'uscita di Like a Dragon Infinite Wealth nel gennaio 2024.

Le recensioni di Famitsu

Ecco i voti assegnati ai giochi recensiti questa settimana:

  • MotionRec - 8/8/9/8 [33]
  • Marathon - 8/8/8/8 [32]
  • Screamer - 8/8/8/7 [31]
  • Aureole: Wings of Hope - 7/7/7/8 [29]
  • MLB The Show 26 - 7/8/7/7 [29]
  • GreedFall 2: The Dying World - 7/7/7/7 [28]

MotionRec - il gioco col voto più alto questa settimana - è un gioco di piattaforme e rompicapi 2D in bianco e nero (con un po' di rosso e verde) basato sulla manipolazione del tempo. Ha recensioni molto positive anche su Steam (91%). Marathon ha preso esattamente un punto in meno, diventando così il secondo gioco più apprezzato da Famitsu.

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Anche Screamer, il gioco di guida arcade italiano di Milestone con uno stile da anime, è stato amato, con ben tre 8 e un 7. Aureole: Wings of Hope è invece un gioco di piattaforme di precisione a scorrimento laterale, disponibile dal maggio 2025.

MLB The Show 26 è invece la nota serie di Sony dedicata al baseball, sport nazionale in Giappone: l'apprezzamento per la disciplina però non è bastato per garantirgli un voto elevato. GreedFall 2: The Dying World, il gioco strategico di Spiders, è infine in ultima posizione, con quattro dignitosi 7/10.

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