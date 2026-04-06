Marathon prende ottimi voti su Famitsu, ma un gioco lo supera di un singolo punto

Prima di passare ai dettagli, ricordiamo che Famitsu propone per ogni videogioco quattro voti, tramite quattro diversi recensori che assegnano un voto da uno a dieci. Il massimo è quindi quaranta, ma il voto perfetto è difficile da ottenere e non ne viene dato uno sin dall'uscita di Like a Dragon Infinite Wealth nel gennaio 2024.

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato come ogni settimana una nuova lista di recensioni, permettendoci così di scoprire cosa ne pensano i recensori di giochi come Marathon e MLB The Show 26 .

Le recensioni di Famitsu

Ecco i voti assegnati ai giochi recensiti questa settimana:

MotionRec - 8/8/9/8 [33]

Marathon - 8/8/8/8 [32]

Screamer - 8/8/8/7 [31]

Aureole: Wings of Hope - 7/7/7/8 [29]

MLB The Show 26 - 7/8/7/7 [29]

GreedFall 2: The Dying World - 7/7/7/7 [28]

MotionRec - il gioco col voto più alto questa settimana - è un gioco di piattaforme e rompicapi 2D in bianco e nero (con un po' di rosso e verde) basato sulla manipolazione del tempo. Ha recensioni molto positive anche su Steam (91%). Marathon ha preso esattamente un punto in meno, diventando così il secondo gioco più apprezzato da Famitsu.

Anche Screamer, il gioco di guida arcade italiano di Milestone con uno stile da anime, è stato amato, con ben tre 8 e un 7. Aureole: Wings of Hope è invece un gioco di piattaforme di precisione a scorrimento laterale, disponibile dal maggio 2025.

MLB The Show 26 è invece la nota serie di Sony dedicata al baseball, sport nazionale in Giappone: l'apprezzamento per la disciplina però non è bastato per garantirgli un voto elevato. GreedFall 2: The Dying World, il gioco strategico di Spiders, è infine in ultima posizione, con quattro dignitosi 7/10.