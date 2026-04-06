Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea, la recensione del nuovo Zelda-like per iOS

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea segna un ritorno davvero importante per gli utenti iOS, che hanno visto nascere e crescere la serie Zelda-like di Cornfox & Bros., partita con un episodio molto promettente ma che poi ha deluso un po' le aspettative, per poi proporre con il secondo capitolo un'esperienza che è stata per molto tempo un riferimento su mobile.

Certo, diverse soluzioni narrative appaiono decisamente inflazionate , e così chi si è trovato di fronte a situazioni del tutto simili in passato difficilmente potrà apprezzare appieno questo sforzo... imitativo, che immaginiamo alla fine dei conti vada inteso un po' come una maniera per rendere omaggio a un franchise, quello targato Nintendo, che si pone come un classico indiscutibile.

Il protagonista del gioco può intrattenere conversazioni con un gran numero di personaggi, inclusa naturalmente quella che diventerà la sua principale alleata, e tutti i dialoghi sono parlati in inglese , a conferma di un impegno sul piano produttivo non indifferente, specie se consideriamo il contesto. Queste interazioni consentono peraltro di accedere a missioni secondarie o a informazioni che arricchiscono la lore di Legend of the Shadow Sea.

Il senso dell'avventura, legato a doppio filo alle meccaniche di un gameplay che abbina l'accesso a determinate zone degli scenari all'ottenimento di specifiche abilità, si rivela probabilmente l'aspetto più riuscito di questo nuovo episodio, che chiede di essere scoperto in maniera progressiva, con una certa calma , e in tal senso rema un po' contro quelle che sono le dinamiche tipiche dei mobile game.

Il ragazzo dal passato misterioso che parte alla scoperta del mondo, l'alleata che sulle prime si comporta come una rivale, le sequenze di navigazione per approdare verso isole sempre diverse e una missione da portare a termine a tutti i costi: i presupposti narrativi di Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea riprendono la tradizione di The Legend of Zelda e cercano di riprodurne anche le atmosfere, riuscendoci a tratti.

È davvero un peccato che i combattimenti non si siano evoluti allo stesso modo: quando si affrontano dei nemici, boss inclusi, emergono le incertezze di un sistema di interazioni per molti versi ancora grezzo, legnoso e datato . Sia chiaro: col passare del tempo gli si prendono le misure e si riesce a tirarne fuori qualcosa di buono, ma siamo parecchio distanti dall'eccellenza, e lo stesso si può dire delle routine comportamentali di avversari e alleati.

Come accennato in apertura, Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea si distingue dai precedenti episodi per via di una struttura aperta , che consente di visitare in maniera del tutto libera gli scenari che fanno da sfondo all'avventura, nonché di salire a bordo della propria barca e dirigersi verso l'isola che desideriamo esplorare.

Realizzazione tecnica

Passando alla realizzazione tecnica, bisogna ammettere che le ultime evoluzioni del gaming su iOS, con l'arrivo di diversi giochi di ultima generazione nati su PC e console, hanno messo tutto in discussione e in questo nuovo contesto Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea chiaramente non può più ambire a porsi come un punto di riferimento com'è accaduto con il secondo capitolo, che per un certo periodo di tempo è stato un po' il "volto" di Apple Arcade.

Una grotta da esplorare in Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea

Come detto, è cambiato lo stile grafico ma le basi tecniche sono rimaste fondamentalmente quelle di tre anni fa e, soprattutto, non sono stati effettuati quei miglioramenti che servivano affinché il gioco potesse davvero spiccare, in primis per quanto concerne le animazioni e il modo in cui il nostro personaggio interagisce con l'ambientazione.

Fortunatamente ci sono scorci e situazioni che ancora riescono a colpire, e tutto questo viene accompagnato da una colonna sonora di qualità, capace di sottolineare in maniera efficace i diversi momenti di un'avventura che, pur nella sua ingenuità e con tanti limiti, non mancherà di emozionarvi; anche se non possedete l'ultimo modello di iPhone, grazie ad alcune opzioni che scalano la qualità al fine di mantenere le prestazioni.

Uno dei misteriosi personaggi di Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea

A proposito di regolazioni, Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea è dotato di un sistema di comandi touch molto ben implementato, immediato e reattivo, ma il gioco dà il meglio di sé quanto si utilizza un controller, nel nostro caso l'eccellente SCUF Nomad. Peccato solo che gli sviluppatori abbiano assegnato il salto al tasto Y e l'interazione al tasto A, che è il contrario di ciò che accade da sempre negli action platform, e per "sistemare" la cosa è necessario ricorrere a qualche scomodo magheggio.