Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia da App Store e Apple Arcade

Apple ha pubblicato le classifiche delle app e dei videogiochi, gratuiti e a pagamento, più scaricati dagli utenti italiani nel corso del 2025.
Tra le app gratuite domina ChatGPT, un risultato ampiamente prevedibile considerando quanto l'intelligenza artificiale sia ormai entrata nella quotidianità digitale e sia stata uno degli argomenti più discussi dell'anno. Sul fronte delle app a pagamento spicca invece e-Connect, dedicata alla gestione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, antincendio e funzioni domotiche.
I giochi mobile più gettonati tra gli italiani
Nella categoria dei videogiochi gratuiti, il primo posto va al puzzle game Block Blast!, seguito da GCC Pokémon Pocket su iPhone e da Perfect Tidy: Ordine Perfetto su iPad, entrambi al secondo posto delle rispettive classifiche.
Tra i titoli a pagamento si conferma il successo del sempreverde Minecraft, affiancato da Plague Inc. e dall'assuefacente gioco di carte roguelite Balatro, che occupano stabilmente le posizioni alte delle top 10. Infine, per quanto riguarda Apple Arcade, la vetta è conquistata da Balatro+, seguito dall'edizione mobile di NBA 2K25 e Cooking Mama: Cuisine! in seconda e terza posizione.
Di seguito tutte le classifiche delle appe e i giochi più scaricati dall'App Store dagli italiani:
Top Ten App per iPhone gratuite
- ChatGPT
- Poste Italiane
- Klarna
- Google Chrome
- Temu: Compra da miliardario
- Threads
- Google Gemini
- Remini - Migliora Foto con AI
- TikTok - Video, Live e Musica
Top Ten App per iPhone a pagamento
- e-Connect
- Blitzer.de PRO
- Threema. App messaggi sicura
- PeakFinder
- Metronet
- Shadowrocket
- NightCap Camera
- Veicolo+: info targa (no ads)
- Procreate Pocket
- 1Wallet
Top Ten Giochi iPhone gratuiti
- Block Blast！
- GCC Pokémon Pocket
- Clash Royale
- Roblox
- Township
- Subway Surfers
- Brawl Stars
- Vita Mahjong
- Giochi Offline senza internet
- Last War: Survival
Top Ten Giochi iPhone a pagamento
- Minecraft
- Plague Inc.
- Pou
- Balatro
- Geometry Dash
- MONOPOLY
- Taboo - Official Party Game
- Rovio Classics: Angry Birds
- After Inc.
- RFS - Real Flight Simulator
Top Ten App per iPad gratuite
- ChatGPT
- Google Chrome
- Canva: Design AI, Foto, Video
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Amazon Prime Video
- Appunti+
- Freenotes: AI Notes Taking
- Notability: Smarter AI Notes
- WhatsApp Messenger
- Google Meet
Top Ten App per iPad a pagamento
- Procreate
- Nomad Sculpt
- Procreate Dreams
- ToonSquid
- Feather: Draw in 3D
- Atlante di Anatomia Umana 2026
- forScore
- iReal Pro
- AnkiMobile Flashcards
- MobileSheets for iPad
Top Ten Giochi iPad gratuiti
- Block Blast！
- Perfect Tidy: Ordine Perfetto
- Goods Puzzle: Gioco del Puzzle
- Buon Caffè, Gran Caffè
- Roblox
- Buona Pizza, Grande Pizza
- 2 Player Games: the Challenge
- Happy Color gioco da colorare
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Township
Top Ten Giochi iPad a pagamento
- Minecraft
- Plague Inc.
- Balatro
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- MONOPOLY
- Pou
- Papers, Please
- Purple Place - Classic Games
- RFS - Real Flight Simulator
Top Ten Giochi Apple Arcade
- Balatro+
- Edizione Arcade di NBA 2K25
- Cooking Mama: Cuisine!
- Hello Kitty Island Adventure
- Sneaky Sasquatch
- Snake.io+
- Fruit Ninja Classic+
- Football Manager 26 Touch
- Tomb of the Mask+
- Asphalt 8: Airborne+