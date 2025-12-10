0

Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia da App Store e Apple Arcade

Da ChatGPT a Minecraft e Balatro, ecco le classifiche 2025 di Apple delle app e i giochi gratuiti e a pagamento più scaricati in Italia.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/12/2025
Delle carte di Balatro

Apple ha pubblicato le classifiche delle app e dei videogiochi, gratuiti e a pagamento, più scaricati dagli utenti italiani nel corso del 2025.

Tra le app gratuite domina ChatGPT, un risultato ampiamente prevedibile considerando quanto l'intelligenza artificiale sia ormai entrata nella quotidianità digitale e sia stata uno degli argomenti più discussi dell'anno. Sul fronte delle app a pagamento spicca invece e-Connect, dedicata alla gestione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, antincendio e funzioni domotiche.

I giochi mobile più gettonati tra gli italiani

Nella categoria dei videogiochi gratuiti, il primo posto va al puzzle game Block Blast!, seguito da GCC Pokémon Pocket su iPhone e da Perfect Tidy: Ordine Perfetto su iPad, entrambi al secondo posto delle rispettive classifiche.

Tra i titoli a pagamento si conferma il successo del sempreverde Minecraft, affiancato da Plague Inc. e dall'assuefacente gioco di carte roguelite Balatro, che occupano stabilmente le posizioni alte delle top 10. Infine, per quanto riguarda Apple Arcade, la vetta è conquistata da Balatro+, seguito dall'edizione mobile di NBA 2K25 e Cooking Mama: Cuisine! in seconda e terza posizione.

Di seguito tutte le classifiche delle appe e i giochi più scaricati dall'App Store dagli italiani:

Top Ten App per iPhone gratuite

  • ChatGPT
  • Poste Italiane
  • Klarna
  • Google Chrome
  • Temu: Compra da miliardario
  • Threads
  • Google
  • Google Gemini
  • Remini - Migliora Foto con AI
  • TikTok - Video, Live e Musica

Top Ten App per iPhone a pagamento

  • e-Connect
  • Blitzer.de PRO
  • Threema. App messaggi sicura
  • PeakFinder
  • Metronet
  • Shadowrocket
  • NightCap Camera
  • Veicolo+: info targa (no ads)
  • Procreate Pocket
  • 1Wallet

Top Ten Giochi iPhone gratuiti

  • Block Blast！
  • GCC Pokémon Pocket
  • Clash Royale
  • Roblox
  • Township
  • Subway Surfers
  • Brawl Stars
  • Vita Mahjong
  • Giochi Offline senza internet
  • Last War: Survival

Top Ten Giochi iPhone a pagamento

  • Minecraft
  • Plague Inc.
  • Pou
  • Balatro
  • Geometry Dash
  • MONOPOLY
  • Taboo - Official Party Game
  • Rovio Classics: Angry Birds
  • After Inc.
  • RFS - Real Flight Simulator

Top Ten App per iPad gratuite

  • ChatGPT
  • Google Chrome
  • Canva: Design AI, Foto, Video
  • Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  • Amazon Prime Video
  • Appunti+
  • Freenotes: AI Notes Taking
  • Notability: Smarter AI Notes
  • WhatsApp Messenger
  • Google Meet

Top Ten App per iPad a pagamento

  • Procreate
  • Nomad Sculpt
  • Procreate Dreams
  • ToonSquid
  • Feather: Draw in 3D
  • Atlante di Anatomia Umana 2026
  • forScore
  • iReal Pro
  • AnkiMobile Flashcards
  • MobileSheets for iPad

Top Ten Giochi iPad gratuiti

  • Block Blast！
  • Perfect Tidy: Ordine Perfetto
  • Goods Puzzle: Gioco del Puzzle
  • Buon Caffè, Gran Caffè
  • Roblox
  • Buona Pizza, Grande Pizza
  • 2 Player Games: the Challenge
  • Happy Color gioco da colorare
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Township

Top Ten Giochi iPad a pagamento

  • Minecraft
  • Plague Inc.
  • Balatro
  • Geometry Dash
  • Stardew Valley
  • MONOPOLY
  • Pou
  • Papers, Please
  • Purple Place - Classic Games
  • RFS - Real Flight Simulator

Top Ten Giochi Apple Arcade

  • Balatro+
  • Edizione Arcade di NBA 2K25
  • Cooking Mama: Cuisine!
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Sneaky Sasquatch
  • Snake.io+
  • Fruit Ninja Classic+
  • Football Manager 26 Touch
  • Tomb of the Mask+
  • Asphalt 8: Airborne+
