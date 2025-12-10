Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia da App Store e Apple Arcade

Apple ha pubblicato le classifiche delle app e dei videogiochi, gratuiti e a pagamento, più scaricati dagli utenti italiani nel corso del 2025.

Tra le app gratuite domina ChatGPT, un risultato ampiamente prevedibile considerando quanto l'intelligenza artificiale sia ormai entrata nella quotidianità digitale e sia stata uno degli argomenti più discussi dell'anno. Sul fronte delle app a pagamento spicca invece e-Connect, dedicata alla gestione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, antincendio e funzioni domotiche.