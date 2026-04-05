ARC Raiders velocizza il crafting per evitare che i giocatori "passino troppo tempo nei menù"

Uno degli aggiornamenti introdotti in ARC Raiders con gli ultimi update, come abbiamo visto con l'arrivo di Flashpoint, è una sostanziale modifica al sistema di crafting che risulta ora più veloce e intuitivo, e tutto questo per evitare che i giocatori passino "troppo tempo nei menù" eseguendo azioni meccaniche.

"Il vostro tempo conta", ha riferito Embark Studio in un messaggio rivolto alla community in cui introduce queste novità inserite nel sistema di crafting, "E non vogliamo che lo passiate cliccando tra menù quando potreste invece essere fuori a effettuare raid", ha spiegato Embark.

Per questo motivo, sono state introdotte diverse variazioni al sistema di crafting, che di fatto consentono di eseguire una serie di azioni direttamente dalla stessa schermata di costruzione e gestione degli oggetti, rispondendo a dei feedback ricevuti spesso da parte dei giocatori.