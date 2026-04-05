ARC Raiders velocizza il crafting per evitare che i giocatori "passino troppo tempo nei menù"

Uno degli aggiornamenti introdotti in ARC Raiders con gli ultimi update, come abbiamo visto con l'arrivo di Flashpoint, è una sostanziale modifica al sistema di crafting che risulta ora più veloce e intuitivo, e tutto questo per evitare che i giocatori passino "troppo tempo nei menù" eseguendo azioni meccaniche.
"Il vostro tempo conta", ha riferito Embark Studio in un messaggio rivolto alla community in cui introduce queste novità inserite nel sistema di crafting, "E non vogliamo che lo passiate cliccando tra menù quando potreste invece essere fuori a effettuare raid", ha spiegato Embark.
Per questo motivo, sono state introdotte diverse variazioni al sistema di crafting, che di fatto consentono di eseguire una serie di azioni direttamente dalla stessa schermata di costruzione e gestione degli oggetti, rispondendo a dei feedback ricevuti spesso da parte dei giocatori.
Un cambio di qualità di vita
"Sapete già dove trovare ciò che vi serve, magari riciclando qualcosa che avete in giro o andando a prenderlo da Celeste, ma dover passare da una schermata all'altra per farlo rappresenta una seccatura", ha spiegato Embark in un messaggio, introducendo queste novità.
"Per risolvere questo problema e farvi tornare il più rapidamente possibile all'azione del gioco multigiocatore, è stato introdotto un modo semplificato per ottenere i materiali mancanti direttamente dalla schermata di creazione".
A questo serve l'opzione "Ottieni risorse" che compare direttamente nel workshop quando si vuole costruire qualcosa e non abbiamo tutti i componenti a disposizione, con un tasto che consente di passare direttamente alle risorse che servono per completare il crafting.
Ovviamente si tratta solo di una semplificazione nella gestione del menù, resta il problema principale di avere le risorse a disposizione, ma su questo fronte bisogna agire nel gioco vero e proprio. In sostanza, non si tratta di ridurre la complessità del gioco nel senso di sfida o impegno, ma semplicemente di ottimizzare al meglio il tempo trascorso all'interno di ARC Raiders, cercando di diminuire quello impiegato sui menù a fare azioni meccaniche e puntando soprattutto sull'azione vera e propria.
Di recente abbiamo visto l'arrivo dell'aggiornamento Flashpoint che ha introdotto nuovi contenuti, all'interno di un notevole supporto dimostrato fin qui dal team.