Steam potrebbe iniziare presto a segnalare le previsioni di performance dei giochi

L'informazione deriva da SteamDB , che scandaglia il backend ufficiale di Steam ed è dunque attendibile, sebbene non ci sia sicurezza sul fatto che tale funzionalità venga effettivamente attivata e, anche nel caso, quando questa potrà essere disponibile, ma si tratterebbe di una novità interessante.

Un'informazione utile per indirizzarsi sugli acquisti

Non è chiaro il funzionamento preciso di una tale funzionalità, anche perché il frame-rate dipende da diversi fattori che non sono sempre precisamente calcolabili, ma è probabile che il valore indicativo derivi anche dai dati raccolti da altri utenti.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In ogni caso, si tratterebbe di un'informazione molto utile per i giocatori, che potrebbero in questo modo farsi un'idea di quanto possa essere confortevole giocare a determinati titoli con la propria configurazione.

È possibile che la segnalazione includa anche altri setting, indicando magari il frame-rate in base alla risoluzione o ai preset utilizzati, essendo tutti elementi collegati fra loro in maniera diretta.

Nel frattempo abbiamo visto che Steam ha superato di nuovo il suo record di giocatori contemporanei proprio un paio di settimane fa, a dimostrazione di come la piattaforma continui a crescere, con alcune indiscrezioni a riferire che Steam Deck 2 uscirà dopo PS6 portatile.