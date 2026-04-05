I videogiochi dimenticati di Capcom che dovrebbero tornare

Capcom ha iniziato questo 2026 alla grande con l'uscita di Resident Evil Requiem, seguìto poi da Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - che come avete potuto leggere nella nostra recensione si è rivelato uno dei migliori monster collector mai realizzati - e a breve arriverà anche l'interessante Pragmata. Negli ultimi anni la software house di Osaka ha realizzato giochi che vanno dal buono al capolavoro, ma, oltre all'incredibile qualità dimostrata, Capcom sta anche facendo un ottimo lavoro di recupero delle sue IP storiche.

Tra i titoli in arrivo quest'anno ci sarà infatti anche un nuovo Onimusha, serie che non vedeva un'avventura inedita da quasi vent'anni. Due anni fa invece era uscito un secondo capitolo di Dragon's Dogma, mentre il prossimo anno sarà la volta del ritorno di Mega Man con il nuovo capitolo intitolato Mega Man: Dual Override.

Capcom ha dimostrato di saper ascoltare il feedback degli appassionati, proponendo nei passati anni diversi questionari in cui si andava a chiedere proprio quali vecchi franchise i fan avrebbero voluto rivedere. Nonostante il recupero e la presenza di tante IP storiche, Capcom ha una libreria immensa di videogiochi che vorremmo veder tornare, e così abbiamo pensato a quali potrebbero essere i principali candidati per ricevere una nuova vita in futuro, e chissà che alcune delle IP qui proposte non siano già in fase di produzione in gran segreto.