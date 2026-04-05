Another Eden Begins ha una data di uscita su Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Il publisher WFS e il team di Studio Prisma hanno annunciato la data di uscita di Another Eden Begins . Il lancio del JRPG a turni è fissato per il 17 settembre su Nintendo Switch, Switch 2 e PC via Steam.

Che cos’è Another Eden Begins?

Another Eden Begins è un JRPG con combattimenti a turni realizzato da Studio Prisma, team di veterani guidato da Masato Kato (Chrono Trigger, Xenogears) e accompagnato dalla colonna sonora di Yasunori Mitsuda (Xenoblade Chronicles, Chrono Cross).

Il titolo segue il viaggio di Aldo, un giovane guerriero catapultato in un'avventura che attraversa epoche diverse nel passato, presente e futuro, per sventare una minaccia capace di alterare il destino del mondo. La storia intreccia fantasy, fantascienza e viaggi temporali, con un forte focus sulla narrativa e un cast di personaggi che si lega al percorso del protagonista.

Si tratta di un gioco completo che prende come base la parte iniziale di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, il free‑to‑play uscito su mobile nel 2017 e su PC nel 2021, tuttora in espansione - e la ricostruisce da zero con modifiche profonde al gameplay: nuovo sistema di combattimento, progressione rivista, esplorazione ridisegnata, doppiaggio completo, cast condensato in 18 personaggi e l'aggiunta di New Game+, nuove storie e 10 finali alternativi. Per certi versi è un'operazione simile a quella di Octopath Traveler 0, derivato dal free‑to‑play Octopath Traveler: Champions of the Continent.