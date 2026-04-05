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Pokémon Pokopia traina la classifica dell’eShop di Switch 2, South of Midnight debutta in top 10

Pokémon Pokopia resta saldo in vetta alla classifica dell'eShop di Switch 2, mentre South of Midnight debutta con forza entrando subito nella top 10 e guidando la graduatoria dei titoli digital‑only.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/04/2026
Un falò in Pokémon Pokopia
South of Midnight
South of Midnight
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Come ogni domenica è arrivata la classifica di vendita dell'eShop dedicata a Nintendo Switch 2. Nessuna sorpresa nelle prime posizioni: Pokémon Pokopia continua a dominare saldamente la vetta.

Al secondo posto troviamo l'upgrade a pagamento della Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder (il gioco completo è invece quarto), mentre sul gradino più basso del podio si piazza Mario Kart World.

South of Midnight è primo nella classifica dei giochi disponibili solo in digitale

Accanto ai soliti nomi che affollano la top 20, questa settimana spuntano alcune nuove entrate. Tra queste c'è la versione Nintendo Switch 2 di South of Midnight: l'ex esclusiva Xbox debutta al nono posto, subito dopo Mario Party Jamboree, e conquista addirittura la prima posizione nella classifica dei giochi distribuiti solo in digitale. Avvio meno rombante invece per Super Meat Boy 3D e Darwin's Paradox, rispettivamente diciassettesimo e diciannovesimo.

Top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 2

  1. Pokémon Pokopia
  2. Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
  3. Mario Kart World
  4. Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park
  5. Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Mario Tennis Fever
  8. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  9. South of Midnight
  10. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Monster Hunter Stories 3
  12. Kena: Bridge of Spirits
  13. Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  14. Resident Evil Requiem
  15. Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  16. Fallout 4
  17. Super Meat Boy 3D
  18. Kirby Air Riders
  19. Darwin's Paradox
  20. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
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Classifica dei giochi pubblicati solo in digitale

  1. South of Midnight
  2. Kena: Bridge of Spirits
  3. Fallout 4
  4. Super Meat Boy 3D
  5. Darwin's Paradox
  6. Subnautica - Nintendo Switch 2 Edition
  7. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Haste
  9. Deadzone: Rogue
  10. Dispatch - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Goat Simulator 3
  12. Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  13. Divinity: Original Sin 2
  14. The Elder Scrolls V: Skyrim
  15. Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
  16. Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  17. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  18. Blue Prince
  19. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
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