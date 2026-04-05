Pokémon Pokopia traina la classifica dell’eShop di Switch 2, South of Midnight debutta in top 10

Come ogni domenica è arrivata la classifica di vendita dell'eShop dedicata a Nintendo Switch 2. Nessuna sorpresa nelle prime posizioni: Pokémon Pokopia continua a dominare saldamente la vetta.
Al secondo posto troviamo l'upgrade a pagamento della Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder (il gioco completo è invece quarto), mentre sul gradino più basso del podio si piazza Mario Kart World.
South of Midnight è primo nella classifica dei giochi disponibili solo in digitale
Accanto ai soliti nomi che affollano la top 20, questa settimana spuntano alcune nuove entrate. Tra queste c'è la versione Nintendo Switch 2 di South of Midnight: l'ex esclusiva Xbox debutta al nono posto, subito dopo Mario Party Jamboree, e conquista addirittura la prima posizione nella classifica dei giochi distribuiti solo in digitale. Avvio meno rombante invece per Super Meat Boy 3D e Darwin's Paradox, rispettivamente diciassettesimo e diciannovesimo.
Top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 2
- Pokémon Pokopia
- Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
- Mario Kart World
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park
- Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Mario Tennis Fever
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- South of Midnight
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
- Monster Hunter Stories 3
- Kena: Bridge of Spirits
- Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
- Resident Evil Requiem
- Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
- Fallout 4
- Super Meat Boy 3D
- Kirby Air Riders
- Darwin's Paradox
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
Classifica dei giochi pubblicati solo in digitale
- South of Midnight
- Kena: Bridge of Spirits
- Fallout 4
- Super Meat Boy 3D
- Darwin's Paradox
- Subnautica - Nintendo Switch 2 Edition
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Haste
- Deadzone: Rogue
- Dispatch - Nintendo Switch 2 Edition
- Goat Simulator 3
- Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Divinity: Original Sin 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
- Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Blue Prince
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
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