Pokémon Pokopia traina la classifica dell’eShop di Switch 2, South of Midnight debutta in top 10

Al secondo posto troviamo l'upgrade a pagamento della Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder (il gioco completo è invece quarto), mentre sul gradino più basso del podio si piazza Mario Kart World .

Come ogni domenica è arrivata la classifica di vendita dell'eShop dedicata a Nintendo Switch 2 . Nessuna sorpresa nelle prime posizioni: Pokémon Pokopia continua a dominare saldamente la vetta.

South of Midnight è primo nella classifica dei giochi disponibili solo in digitale

Accanto ai soliti nomi che affollano la top 20, questa settimana spuntano alcune nuove entrate. Tra queste c'è la versione Nintendo Switch 2 di South of Midnight: l'ex esclusiva Xbox debutta al nono posto, subito dopo Mario Party Jamboree, e conquista addirittura la prima posizione nella classifica dei giochi distribuiti solo in digitale. Avvio meno rombante invece per Super Meat Boy 3D e Darwin's Paradox, rispettivamente diciassettesimo e diciannovesimo.

Top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack Mario Kart World Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition Donkey Kong Bananza Mario Tennis Fever Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV South of Midnight Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition Monster Hunter Stories 3 Kena: Bridge of Spirits Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition Resident Evil Requiem Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition Fallout 4 Super Meat Boy 3D Kirby Air Riders Darwin's Paradox Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Classifica dei giochi pubblicati solo in digitale