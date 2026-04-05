Ridendo e scherzando siamo già arrivati al quarto mese di questo 2026, anno che già nel primo trimestre ha saputo regalare giochi di notevole rilievo ma con i titoli più grossi che sono attesi solo per il prossimo periodo. Il mese in partenza si prospetta molto interessante vista la quantità e varietà di giochi in arrivo, ma su tutti sembra ce ne sia uno in grado di catturare l'interesse maggiore: Pragmata è il gioco più atteso di aprile, come risulta chiaramente dalla votazione effettuata nei giorni scorsi, cosa che rimette nuovamente Capcom al centro dell'attenzione proprio a qualche settimana di distanza dall'uscita di Resident Evil Requiem.
La casa di Osaka rimane una delle etichette più amate in assoluto, tanto da portare qualsiasi produzione proveniente dai suoi studi sotto i riflettori, anche quando si tratta di una nuova proprietà intellettuale dalle caratteristiche un po' peculiari, come in questo caso.
C'è da dire che questo aprile sembra molto impostato sulle novità: quasi tutti i giochi in arrivo in queste settimane sono titoli nuovi, con una quantità veramente scarsa di seguiti o riedizioni.
Il più atteso di tutti: Pragmata
Come possiamo vedere dai risultati del sondaggio rivolto ai lettori, Pragmata risulta essere il gioco più atteso di aprile, sebbene con un margine non particolarmente ampio sul secondo classificato.
Si tratta del nuovo sparatutto con bizzarri elementi quasi da puzzle game, presentato da Capcom quasi sei anni fa quando sembrava destinato a essere uno dei primi progetti della compagnia nipponica a raggiungere l'attuale generazione di console. Dopo silenzi, posticipi e presentazioni, questo strano titolo ibrido è finalmente destinato ad arrivare in forma completa e abbiamo potuto testarne il funzionamento con una demo pubblicata alcune settimane fa che ci ha finalmente convinto sul fatto che non si trattasse di un "altro Deep Down" da parte della casa di Osaka, come in molti cominciavano a temere.
Sviluppato sul RE Engine, il motore proprietario con cui sono realizzati i Resident Evil, Pragmata è entrato in fase gold proprio in questi giorni e arriverà perfettamente in tempo per la data di uscita fissata per il 17 aprile, andando dunque a piazzarsi praticamente a metà del mese. La struttura da sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica si caratterizza per l'introduzione di elementi da puzzle game, richiedendo non solo tempismo, abilità nei controlli e mira, ma anche una certa capacità di ragionare rapidamente per risolvere i particolari rompicapo che emergono dal sistema di hacking dei nemici. La cooperazione e il rapporto tra il combattente Hugh e la piccola Diana rappresentano il fulcro sia del gameplay che della narrazione, dando una certa vivacità alla storia e alla struttura del gioco.
Gli altri titoli più votati
In questa votazione abbiamo assistito a un notevole testa a testa fra Pragmata e Saros, un altro dei principali candidati al titolo di gioco più atteso del mese.
Il nuovo gioco di Housemarque è una delle principali uscite dei PlayStation Studios, cosa che rappresenta già un evento notevole e di una certa rarità di questi tempi. Oltre ai nomi importanti che si porta dietro, Saros si presenta anche come una sorta di erede di Returnal, sebbene sia alquanto staccato da questo in termini narrativi, cosa che incrementa l'interesse per questo sparatutto in terza persona con elementi roguelite. Fra l'esplorazione di affascinanti ambientazioni aliene e un gameplay ad alto ritmo in stile bullet hell, Saros ha dato un'ottima prova di sé anche nel nostro recente test di tre ore sulla nuova esclusiva PlayStation 5.
Per trovare il terzo classificato bisogna scendere parecchio in termini di percentuale di voti e si tratta di Mouse: P.I. for Hire, il peculiare FPS con look da cartone animato degli anni '30. Lo stile deve qualcosa a Cuphead, e questo è chiaro, ma il gioco sembra avere davvero qualcosa da dire anche in un ambito super affollato come quello degli sparatutto in prima persona e l'ambientazione dona sicuramente una marcia in più al tutto, quindi l'attesa è comprensibile, anche alla luce della nostra anteprima dedicata.
Subito sotto, fuori dal podio, troviamo una vecchia conoscenza per tutti coloro che seguono le uscite su Game Pass: dopo anni di attesa e qualche posticipo sta infatti per arrivare Replaced, un action adventure in forma di platform caratterizzato da uno stile davvero impressionante, tra pixel art e taglio cinematografico. Da notare che la stessa percentuale di preferenze l'ha ottenuta anche qualcosa di completamente differente come I Am Jesus Christ: d'altra parte siamo a Pasqua e cosa c'è di meglio di una simulazione di Gesù?