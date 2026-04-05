Ridendo e scherzando siamo già arrivati al quarto mese di questo 2026, anno che già nel primo trimestre ha saputo regalare giochi di notevole rilievo ma con i titoli più grossi che sono attesi solo per il prossimo periodo. Il mese in partenza si prospetta molto interessante vista la quantità e varietà di giochi in arrivo, ma su tutti sembra ce ne sia uno in grado di catturare l'interesse maggiore: Pragmata è il gioco più atteso di aprile , come risulta chiaramente dalla votazione effettuata nei giorni scorsi, cosa che rimette nuovamente Capcom al centro dell'attenzione proprio a qualche settimana di distanza dall'uscita di Resident Evil Requiem.

Il più atteso di tutti: Pragmata

Come possiamo vedere dai risultati del sondaggio rivolto ai lettori, Pragmata risulta essere il gioco più atteso di aprile, sebbene con un margine non particolarmente ampio sul secondo classificato.

Si tratta del nuovo sparatutto con bizzarri elementi quasi da puzzle game, presentato da Capcom quasi sei anni fa quando sembrava destinato a essere uno dei primi progetti della compagnia nipponica a raggiungere l'attuale generazione di console. Dopo silenzi, posticipi e presentazioni, questo strano titolo ibrido è finalmente destinato ad arrivare in forma completa e abbiamo potuto testarne il funzionamento con una demo pubblicata alcune settimane fa che ci ha finalmente convinto sul fatto che non si trattasse di un "altro Deep Down" da parte della casa di Osaka, come in molti cominciavano a temere.

Sviluppato sul RE Engine, il motore proprietario con cui sono realizzati i Resident Evil, Pragmata è entrato in fase gold proprio in questi giorni e arriverà perfettamente in tempo per la data di uscita fissata per il 17 aprile, andando dunque a piazzarsi praticamente a metà del mese. La struttura da sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica si caratterizza per l'introduzione di elementi da puzzle game, richiedendo non solo tempismo, abilità nei controlli e mira, ma anche una certa capacità di ragionare rapidamente per risolvere i particolari rompicapo che emergono dal sistema di hacking dei nemici. La cooperazione e il rapporto tra il combattente Hugh e la piccola Diana rappresentano il fulcro sia del gameplay che della narrazione, dando una certa vivacità alla storia e alla struttura del gioco.