Pragmata è entrato in fase gold: lo sviluppo è concluso e non ci saranno ritardi sulla data di uscita

Capcom ha annunciato che Pragmata è ufficialmente entrato in fase gold. Questo significa che lo sviluppo è terminato e che il gioco è pronto per la distribuzione fisica e digitale in vista del lancio fissato per il 17 aprile, senza ulteriori ritardi.

La "fase gold" indica infatti che il titolo è completo, inviato in stampa per le copie retail e in approvazione presso gli store digitali. Come da tradizione, la notizia è stata accompagnata da un messaggio sui canali ufficiali, con una foto celebrativa con tutto il team... e qualche simpatico intruso.