Pragmata è entrato in fase gold: lo sviluppo è concluso e non ci saranno ritardi sulla data di uscita

Capcom ha annunciato che Pragmata è ufficialmente entrato in fase gold. Questo significa che lo sviluppo è terminato e che il gioco è pronto per la distribuzione fisica e digitale in vista del lancio fissato per il 17 aprile, senza ulteriori ritardi.
La "fase gold" indica infatti che il titolo è completo, inviato in stampa per le copie retail e in approvazione presso gli store digitali. Come da tradizione, la notizia è stata accompagnata da un messaggio sui canali ufficiali, con una foto celebrativa con tutto il team... e qualche simpatico intruso.
Uno dei giochi di punta di Capcom del 2026
Pragmata è ambientato in una stazione lunare dedicata allo studio del Lunafilament, un materiale in grado di generare qualsiasi oggetto purché si disponga dei dati necessari alla sua creazione. Quando la struttura interrompe improvvisamente ogni comunicazione, viene inviata una squadra di investigazione che include l'astronauta Hugh Williams. Poco dopo l'arrivo, però, un violento terremoto lunare lo separa dal resto del team e lo fa precipitare nei livelli più profondi della stazione. Gravemente ferito, Hugh viene soccorso da Diana, un'androide unica nel suo genere, costruita proprio con il Lunafilament e conosciuta come una Pragmata. Da quel momento i due sono costretti a collaborare per sopravvivere agli attacchi dei Bot della stazione e trovare un modo per riportare Hugh sulla Terra.
Il gameplay ruota attorno alla cooperazione tra i due protagonisti. I giocatori devono prima sfruttare le capacità di hacking di Diana per indebolire i robot ostili, per poi eliminarli definitivamente grazie alle armi da fuoco di Hugh. Anche l'esplorazione si basa su questa sinergia: Diana può aprire nuovi percorsi e manipolare i sistemi della stazione, mentre i propulsori dell'astronauta gli permettono di fluttuare negli ambienti e schivare gli attacchi con maggiore agilità.
Come accennato in apertura, Pragmata sarà disponibile dal 17 aprile, su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Nel frattempo, se siete curiosi, è possibile provare una demo gratuita su tutti gli store digitali.