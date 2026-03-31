Crystal Dynamics sarebbe al lavoro su un gioco de Il Signore degli Anelli, insieme ai due Tomb Raider

Questo sarebbe lo stesso gioco di cui si è parlato nell'ottobre 2025, che avrebbe ricevuto un investimento da 100 milioni di dollari da parte di Abu Dhabi Investment Office (ADIO) e che mira a "competere con Hogwarts Legacy". Vari studi, secondo le informazioni dello scorso anno, erano coinvolti, compresi Embracer e Revenge. Ora, Insider Gaming afferma che anche Crystal Dynamics ci sta lavorando.

Insider Gaming ha condiviso un nuovo report secondo il quale un nuovo gioco de Il Signore degli Anelli è in sviluppo presso Crystal Dynamics, il team di Tomb Raider .

Cosa sappiamo sul progetto de Il Signore degli Anelli di Crystal Dynamics

Come vi abbiamo segnalato, stanno circolando dei rumor secondo i quali Warhorse Studios - team di Kingdom Come: Deliverance - starebbe lavorando su un gioco de Il Signore degli Anelli. Secondo le fonti di Insider Gaming, è possibile che la compagnia si stia occupando di un progetto di questo tipo, ma certamente non è lo stesso gioco che sarebbe in produzione presso Crystal Dynamics.

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Pare che il gioco de Il Signore degli Anelli di Crystal Dynamics sia in produzione a fianco di Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst. Chiaramente significa che non possiamo aspettarcelo a breve termine, visto che le due avventure di Lara Croft sono attese per il 2026 e il 2027. La fonte afferma infatti che l'uscita "è un po' lontana".

Le compagnie che sarebbero coinvolte in questo progetto hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.