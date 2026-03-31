Crystal Dynamics sarebbe al lavoro su un gioco de Il Signore degli Anelli, insieme ai due Tomb Raider

Insider Gaming ha condiviso un nuovo report secondo il quale un nuovo gioco de Il Signore degli Anelli è in sviluppo presso Crystal Dynamics, il team di Tomb Raider.
Questo sarebbe lo stesso gioco di cui si è parlato nell'ottobre 2025, che avrebbe ricevuto un investimento da 100 milioni di dollari da parte di Abu Dhabi Investment Office (ADIO) e che mira a "competere con Hogwarts Legacy". Vari studi, secondo le informazioni dello scorso anno, erano coinvolti, compresi Embracer e Revenge. Ora, Insider Gaming afferma che anche Crystal Dynamics ci sta lavorando.
Cosa sappiamo sul progetto de Il Signore degli Anelli di Crystal Dynamics
Come vi abbiamo segnalato, stanno circolando dei rumor secondo i quali Warhorse Studios - team di Kingdom Come: Deliverance - starebbe lavorando su un gioco de Il Signore degli Anelli. Secondo le fonti di Insider Gaming, è possibile che la compagnia si stia occupando di un progetto di questo tipo, ma certamente non è lo stesso gioco che sarebbe in produzione presso Crystal Dynamics.
Pare che il gioco de Il Signore degli Anelli di Crystal Dynamics sia in produzione a fianco di Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst. Chiaramente significa che non possiamo aspettarcelo a breve termine, visto che le due avventure di Lara Croft sono attese per il 2026 e il 2027. La fonte afferma infatti che l'uscita "è un po' lontana".
Le compagnie che sarebbero coinvolte in questo progetto hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.