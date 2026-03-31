Eidos Montreal avrebbe cancellato un gioco AAA in sviluppo da oltre sette anni e quasi completo

Stando alle fonti del giornalista Tom Henderson, il gioco avrebbe attraversato un ciclo di sviluppo lungo e problematico: quattro cambi di motore grafico, forti contrasti interni sulla direzione narrativa e un budget che avrebbe superato ampiamente i 100 milioni di dollari . Costi così elevati avrebbero contribuito anche alla cancellazione di altri progetti, tra cui il nuovo Deus Ex, abbandonato nel 2024 .

Ieri Eidos Montreal , lo studio autore degli ultimi Deus Ex e di Marvel's Guardians of the Galaxy, ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti che ha coinvolto 124 dipendenti. Secondo Insider Gaming, la decisione sarebbe legata alla cancellazione di Wildlands , un progetto ad alto budget in sviluppo dall'inizio del 2019 .

Una descrizione del presunto progetto cancellato di Eidos Montreal

Insider Gaming ha inoltre condiviso una descrizione del gioco basata su filmati confidenziali. Wildlands sarebbe stato un action‑adventure open world in terza persona con protagonista River, membro degli Spiritbounds, un gruppo di adolescenti capaci di scacciare spiriti maligni tramite bastoni magici e di cavalcare creature mitiche. River avrebbe avuto come compagno Redheart, un enorme animale simile a un alce, utilizzabile come cavalcatura per esplorare più rapidamente la mappa. Secondo Henderson, il titolo era molto somigliante al WiLD di Wild Sheet Studio.

L'aspetto più sorprendente del report è che Wildlands sarebbe stato quasi completo al momento della cancellazione: il gioco era entrato nella fase di debugging e aveva una finestra di lancio provvisoria fissata per la fine dell'anno. Per ragioni non ancora chiarite, Embracer Group avrebbe però perso fiducia nel progetto, decidendo di interrompere gli investimenti nonostante lo sviluppo fosse ormai vicino alla conclusione. Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, anche se i report di Insider Gaming si rivelano spesso attendibili.