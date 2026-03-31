ASUS ROG Strix SCAR 18 non teme il path tracing: i nostri test con Resident Evil Requiem

Abbiamo messo alla prova il ROG Strix SCAR 18 con due titoli in grado di sfruttare al massimo le tecnologie NVIDIA GeForce, tra ray tracing e path tracing.

Quando si parla di laptop da gaming, ROG Strix SCAR 18 non ha bisogno di presentazioni: come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, il top di gamma targato ASUS è una vera e proprio "Ferrari" sia come macchina da gioco che come workstation, e non solo per l'hardware di primissima fascia con il quale è equipaggiato, ma anche per tutti gli aspetti accessori, dal design con tecnologia AniMe Vision al display AniMe Vision al display Mini-LED ROG Nebula HDR., passando per una delle illuminazioni RGB più riuscite della categoria. ROG Strix SCAR 18 G835 è sinonimo di potenza, grazie al combinato disposto della CPU Intel Core Ultra 9 275 HX e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop è sostanzialmente in grado di replicare le prestazioni di un desktop di fascia alta in mobilità, potendo soprattutto contare sulle più recenti tecnologie del team verde come DLSS 4.5, Multi Frame Generation e di tutto il pacchetto Max-Q. Abbiamo quindi deciso di metterlo alla prova con due titoli graficamente spettacolari come Resident Evil Requiem e Crimson Desert, entrambi in grado di mettere alle strette anche i sistemi più performanti e di utilizzare tecnologie come ray tracing e path tracing. Prima di dedicarci ai giochi, facciamo un rapido recap delle caratteristiche di questo ROG Strix SCAR 18.

Caratteristiche tecniche del ROG Strix SCAR 18 G835 Dal punto di vista hardware, Strix SCAR 18 G835 porta in dote una configurazione che rappresenta, come abbiamo anticipato, uno dei punti più alti raggiunti dall'intero segmento notebook. ROG Strix SCAR 18 G835 è equipaggiato con CPU Intel Core Ultra 9 275 HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop Il cuore pulsante della macchina è rappresentato dall'Intel Core Ultra 9 275 HX, una CPU da 24 core con una frequenza di boost fino a 5,4 GHz, pensata per sostenere senza difficoltà sia il gaming di ultima generazione, sia i carichi produttivi particolarmente intensi, anche grazie ai 32 GB di RAM DDR5-5600 espandibili fino a 64 GB.

È però la GPU a rappresentare il vero elemento centrale del sistema. NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, in questa versione con un TGP massimo di 175W e 24 GB di RAM GDDR7, si colloca nella fascia più alta dell'offerta NVIDIA in ambito mobile. Il dato relativo al power budget non è solo simbolico, perché indica la volontà di ASUS di spingere il più possibile le frequenze operative, senza limitare in modo aggressivo il comportamento del chip Blackwell. ROG Strix SCAR 18 porta in dote un display ROG Nebula HDR con tecnologia Mini-LED Questo approccio si riflette anche nel design del laptop, che ruota attorno alla necessità di sostenere consumi elevati in modo continuativo. Il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling con una vapor chamber estesa, configurazione Tri-Fan e utilizzo di metallo liquido, consentono al laptop di mantenere prestazioni costanti anche dopo ore di utilizzo, grazie all'ottimizzazione svolta dinamicamente dall'intelligenza artificiale. ROG Strix SCAR 18, la recensione del laptop ASUS super equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 5090 Altro elemento di forza è il pannello da 18 pollici ROG Nebula HDR con tecnologia Mini-LED, risoluzione 2560 x 1600 pixel e refresh rate fino a 240 Hz. La presenza di oltre 2000 zone di dimming e una luminosità di picco fino a 1200 nit caratterizzano uno dei migliori display disponibili sul mercato, tanto reattivo per il gaming, quanto preciso per la produzione grafica. Il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling permette al laptop di mantenere prestazioni costanti nelle sessioni più lunghe Insomma, la configurazione di SCAR 18 G835 restituisce l'immagine di un dispositivo progettato senza compromessi, in cui ogni singola componente contribuisce a raggiungere prestazioni di livello assoluto. Oltre alla forza bruta, il gioiellino ROG è in grado di offrire il supporto alle più recenti tecnologie grafiche di NVIDIA che moltiplicano, se possibile, le capacità dell'hardware.

Se volete avere maggiori informazioni e conoscere la disponibilità del laptop, potete dare un'occhiata al sito ufficiale.

DLSS 4.5 e Max-Q L'architettura Blackwell su mobile porta con sé la più recente iterazione delle tecnologie che negli ultimi anni hanno ridefinito il modo in cui vengono gestite le prestazioni nei giochi AAA.

Il punto centrale resta DLSS 4.5, che rappresenta l'ultima evoluzione della tecnologia di upscaling e frame generation basata su IA. Rispetto alle versioni precedenti, il salto non è solo quantitativo ma anche qualitativo: Multi Frame Generation viene ulteriormente raffinata, con un miglioramento nella stabilità dell'immagine e nella gestione degli artefatti, soprattutto nelle scene più complesse, mentre la Super Resolution offre ormai un livello di dettaglio impressionante anche a partire dai preset Ultra Prestazioni e Prestazioni. ROG Strix SCAR 18 supporta le più recenti tecnologie NVIDIA come DLSS 4.5 e Multi Frame Generation Questo si traduce in un incremento significativo del frame rate percepito, permettendo di spingere preset elevati e di aprire le porte al path tracing anche su laptop, eventualità inimmaginabile fino a poco tempo fa. Continua poi a giocare un ruolo centrale l'ecosistema Max-Q: non si tratta più solo di contenere i consumi, ma di ottimizzare in tempo reale il comportamento della GPU in base al carico, intervenendo su frequenze, tensioni e distribuzione della potenza. In un dispositivo come lo SCAR 18, dove il TGP può arrivare a 175 Watt, queste ottimizzazioni diventano fondamentali per mantenere un equilibrio tra prestazioni e gestione termica, soprattutto nelle sessioni con carichi elevati e prolungati. Non manca il supporto al pacchetto Max-Q e Advanced Optimus Chiude il quadro Advanced Optimus, che permette di passare in modo dinamico tra grafica integrata e GPU discreta senza necessità di riavvio. Al di là della comodità, il vantaggio principale è la possibilità di instradare direttamente il segnale della GPU discreta al display quando serve, eliminando il collo di bottiglia della iGPU e garantendo il massimo delle prestazioni in gaming. Nei contesti meno impegnativi, invece, il sistema può tornare automaticamente alla grafica integrata, migliorando l'efficienza complessiva. Nel complesso, è evidente come il contributo delle tecnologie NVIDIA non si limiti più a un semplice supporto alla GPU, ma rappresenti una parte integrante dell'esperienza

Resident Evil Requiem Arriviamo finalmente alla prova su strada con Resident Evil Requiem, titolo che è possibile ottenere in bundle con l'acquisto di un laptop ROG equipaggiato con una GPU NVIDIA RTX 50.

Oltre a questo, però, il survival horror targato Capcom ci permette di vedere all'opera SCAR 18 con il path tracing. ROG Strix SCAR 18 riesce a sostenere il peso del path tracing senza compromessi in termini di qualità e prestazioni Iniziamo con il preset Massimo e ray tracing Alto, con risoluzione nativa di 2560 x 1600 pixel e senza l'intervento delle tecnologie di upscaling e frame generation. ROG Strix SCAR 18 raggiunge una media di 85 FPS con percentile di 62 FPS.

Il path tracing, come sappiamo, può complicare le cose anche ai sistemi più spinti. Nel caso specifico, a parità di risoluzione, con preset Massimo, DLAA e Ray Reconstruction, il laptop è comunque in grado di consegnare una media di 38 FPS con 1% a 31 FPS. Utilizzando DLSS 4.5 con preset Prestazioni si arriva a toccare una media di 108 FPS con 1% a 88 FPS. Dato il frame rate stabile, l'utilizzo di Frame Generation può ulteriormente migliorare le cose, mantenendo praticamente inalterata la qualità grafica e arrivando a una media di 170 FPS con una latenza media di 32 ms. Insomma, le tecnologie del team verde massimizzano le capacità di RTX 5090 Laptop e permettono di godersi l'avventura di Grace e Leon senza alcun tipo di compromesso e con tanto di path tracing. Un risultato impossibile senza l'avvento dell'architettura Blackwell.

Crimson Desert L'open world di Pearl Abyss ha polarizzato l'opinione di pubblico e critica, riuscendo però a rendere tutti concordi su un aspetto: il BlackSpace Engine ha dato vita a un mondo tanto vasto quanto spettacolare, facendo largo uso del ray tracing e consegnando una delle migliori applicazioni della Ray Reconstruction. Al massimo delle sue possibilità però, Crimson Desert richiede tanta potenza e soprattutto il supporto delle tecnologie NVIDIA. Grazie al supporto di DLSS 4.5, Crimson Desert può girare con il preset più alto senza sacrificare la qualità grafica Anche in questo caso ROG Strix SCAR 18 non delude. A risoluzione nativa di 2560 x 1600 pixel e preset Cinematografico con ray tracing attivo, il gioco tocca una media di 75 FPS con 1% estremamente ravvicinato a 70 FPS.

Spingendo al massimo il livello dell'illuminazione aumenta l'intervento del ray tracing e si attiva automaticamente Ray Reconstruction. In questo modo il frame rate scende a una media di 45 FPS, un livello comunque accettabile ma che può essere migliorato drasticamente con l'aiuto di DLSS: anche Crimson Desert supporta la versione 4.5, in grado di offrire una qualità dell'immagine elevata anche con i profili più bassi. Applicando il profilo Prestazioni la media schizza a 84 FPS con una stabilità del frame time granitica. Ancora una volta è quindi possibile spingere sull'acceleratore con Frame Generation, che a 2X riesce a macinare una media di 148 FPS con una latenza media di 34 ms. Con questi settaggi, Crimson Desert è semplicemente stupendo e il tutto è reso ancora più vivo dal display Mini-LED che mette sul piatto picchi di luminosità eccezionali, un dimming preciso e neri praticamente assoluti.